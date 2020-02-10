banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın, Fransa’da Türkiye’yi temsil edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 10-13 Şubat tarihleri arasında Fransa’nın Metz kentinde yapılacak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin İzleme Komitesi Toplantısına katılıyor.

Büyükakın, Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek

10 Şubat 2020 Pazartesi 14:00

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 10-13 Şubat tarihleri arasında Fransa’nın Metz kentinde yapılacak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin İzleme Komitesi toplantısına katılıyor. Başkan Büyükakın, YBYK Türkiye Denetim Eş Raportörlerinin “Türkiye Denetim Raporu” ile ilgili Denetim Komisyonu Toplantısında bir konuşma yapacak. Başkan Büyükakın bu konuşmanın yanısıra  “Türkiye’de Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartının İzlenmesi” raporu üzerine de bir değerlendirme yapacak. Ulusal Heyet Başkanı olarak Türkiye’yi temsil edecek Başkan Büyükakın, bugün erken saatlerde Fransa’ya hareket etti. Başkan Büyükakın, Çarşamba günü akşam saatlerinde Türkiye’ye dönecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli. GebzeBüyükakınAvrupa Konseyi Yerel Ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Fikri Işık'ın acı günü Fikri Işık'ın acı günü
İnce'den şehit Karagöz'ün ailesine ziyaret İnce'den şehit Karagöz'ün ailesine ziyaret
Filistinlilerin Haklı Davaları İçin Meydana Çıkmalıyız! Filistinlilerin Haklı Davaları İçin Meydana Çıkmalıyız!
Hurda ve Kağıt Atık Toplamada Yeni Dönem! Hurda ve Kağıt Atık Toplamada Yeni Dönem!
Levent Altun’un acı günü! Levent Altun’un acı günü!
Şehit Astsubay son yolculuğuna uğurlandı Şehit Astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Fikri Işık'ın acı günü
AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın kayınbiraderi Hasan Basri Ünal hayatını kaybetti

Haberi Oku