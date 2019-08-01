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Büyükakın, Gebze İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti.

Başkan Büyükakın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kandıra ve Gebze İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti.

Büyükakın, Gebze İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:53

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kandıra İlçe Başkanı Ahmet Uğur ve Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural ile yönetimlerini ayrı ayrı ziyaret etti. Samimi bir şekilde geçen görüşmelerde 31 Mart seçimleri başta olmak üzere Cumhur İttifakı’nın ruhuyla Kocaeli’nde hareket edildiği ifade edildi. Birlikteliklerde karşılıklı görüş alışverişi yapılırken, MHP Kandıra ve Gebze teşkilatlarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Bize inananları asla mahcup etmeyeceğiz. Bu güvene layık bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

 

“HALKIMIZIN VE MHP TEŞKİLATININ BÜYÜK BİR GÜVENİ VAR”

MHP Kandıra İlçe Başkanlığı ziyaretinde çok sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Büyükakın, kendisine gösterilen ilgi dolayısıyla ilçe yönetimine teşekkür etti. AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın da yer aldığı ziyarette, Kandıra ilçesinin geleceğe doğru atacağı adımlar da dile getirildi. Cumhur İttifakı olarak Kandıra’da büyük bir uyumun olduğunu söyleyen MHP İlçe Başkanı Ahmet Uğur, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a halkımızın ve MHP teşkilatının büyük bir güveni var. Kendisinin her zaman destekçisiyiz. Başarılı olması ve bu aziz millete güzel hizmetler yapması içinde desteğimiz her daim kendileriyle olacak” açıklaması yaptı.

 

ORTAYA KOYDUKLARI ÇALIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Başkanlığında da yoğun bir ilgiyle karşılaşan Başkan Büyükakın, ilçe başkanı Serkan Kural ve yönetimine 31 Mart seçimleri için ortaya koydukları çalışma için teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinin Gebze ilçesine gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi de veren Başkan Büyükakın, kendilerini samimiyetle karşılayan MHP ilçe yönetimine teşekkür etti. AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar’ın da yer aldığı birliktelikler çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

 

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