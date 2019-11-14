Büyükakın, Kentin STK’larıyla Buluşmaya Devam Ediyor

Başkan Büyükanın, sivil toplum kuruluşları ile ilgili toplantısında Kocaeli’nin gelişmesi ve kalkınması için ortak akla ve önerilere değer verdiklerini söyledi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, proje ve saha çalışmalarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla olan birlikteliklerini sürdürdü. Güne Kocaeli Rizeliler Derneği’nin geleneksel kahvaltı programıyla başlayan Başkan Büyükakın daha sonra makamında Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Bayrı, Kocaeli Sima Doğu Karadenizliler Vakfı Başkanı Orhan Bayramin ve yönetimlerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu ile beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Kocaeli’nin gelişmesi ve kalkınması noktasında ortak akılla tüm önerilerine değer verdiğini her fırsatta gösteren Başkan Büyükakın, birlikteliklerde ortaya koyulan her fikre önem gösterdiklerini söyledi.

“KOCAELİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Başkan Büyükakın, Kocaeli Rizeliler Derneği Başkanı Osman Çakır’ın daveti üzerine dernek üyeleri ile kahvaltı programda bir araya geldi. Başkan Büyükakın, altyapıdan üst yapıya, ulaşımdan çevreye kadar geniş bir alanda bilgilendirme yaptı. Nazik davetleri için dernek yönetimine teşekkür eden Başkan Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarının, şehirlerin kimliklerine ve kültürlerine yaptığı katkının yanı sıra kentin beklentilerine dönük önerileriyle de çok önemli olduğunu dile getirdi. Kahvaltının ardından dernek üyelerinden gelen sorulara içtenlikle cevap veren Başkan Büyükakın, Darıca Gebze arası metro projesinden, vatandaşların büyük memnuniyet duyduğu tramvay çalışmalarına kadar değerlendirmelerde bulundu. Kocaeli’nin geleceğe güvenle ilerleyeceğini ve bunun için çalıştıklarını belirten Başkan Büyükakın, “Daha güçlü Kocaeli ve Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bizden beklentilerine hakimiz. Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz bütün projeleri hassasiyetle ölçüyoruz.” dedi.

“HAYATA DAİR HER ALANDA ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Bayrı, Kocaeli Sima Doğu Karadenizliler Vakfı Başkanı Orhan Bayramin ve yönetimlerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu ile beraberindeki heyetlere nazik ziyaretleri için teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kocaeli’nin kültüründen sanatına her değerine sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz. Marka değerlerimizden turizm faaliyetlerine, sürdürülebilir ve yönetilebilir kırsal kalkınma gelişmelerinden hayata dair her alanda üretmeye devam edeceğiz” diyerek konuklarıyla görüş alışverişinde bulundu.





