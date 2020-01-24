Büyükakın, yangın çıkan AVM'nin esnafını ziyaret etti

Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükakın, yaraların kısa sürede sarılması için gerekli koordinasyonun sağlanacağını ifade ederek, esnafın yanında olacaklarını kaydetti.

Esnaf da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiyecilerin yoğun ve büyük fedakarlıkla yangına müdahale ettiğini dile getirerek, Büyükakın'a teşekkür etti. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir alışveriş merkezinde (AVM) geçen pazartesi günü çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmasının ardından söndürülmüştü. Yangın nedeniyle alışveriş merkezindeki bazı iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar oluşmuştu.















