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Büyükakın, yangın çıkan AVM'nin esnafını ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca ilçesinde geçen pazartesi günü çıkan yangında iş yerleri zarar gören alışveriş merkezi (AVM) esnafını ziyaret etti.

Büyükakın, yangın çıkan AVM'nin esnafını ziyaret etti

24 Ocak 2020 Cuma 09:27

Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükakın, yaraların kısa sürede sarılması için gerekli koordinasyonun sağlanacağını ifade ederek, esnafın yanında olacaklarını kaydetti.

Esnaf da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiyecilerin yoğun ve büyük fedakarlıkla yangına müdahale ettiğini dile getirerek, Büyükakın'a teşekkür etti. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir alışveriş merkezinde (AVM) geçen pazartesi günü çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmasının ardından söndürülmüştü.  Yangın nedeniyle alışveriş merkezindeki bazı iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar oluşmuştu.










AA
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