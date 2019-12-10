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Büyükakın'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 10 Aralık ‘Dünya İnsan Hakları Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Büyükakın'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

10 Aralık 2019 Salı 11:41

Başkan Büyükakın mesajında şu sözlere yer verdi; “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edildiği, ‘10 Aralık 1948’ tarihinden itibaren tüm çağdaş ülkelerle birlikte ülkemizde de 10 Aralık, ‘Dünya İnsan Hakları Günü’ olarak kutlanmaktadır.

 

Dünya genelinde savaşların, işgallerin, kan ve gözyaşının sona ermesi, açlığın, yokluğun, yoksulluğun pençesinde kıvranan insanların, dünyanın dikkatini daha çok çekmesi, her bireyin insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması ve korunması için azami çaba sarf edilmesi, bireysel ve kurumsal alanda herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi, toplumsal barış ve huzura en büyük katkıyı sağlayacaktır.

 

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü içtenlikle kutluyor, toplumumuzda insan hak ve özgürlüklerinin, karşılıklı sevgi ve saygı duygularının daha da pekişmesi temennisiyle, tüm Kocaeli Halkı'na en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

 

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