Büyükakın’dan Gaziler Günü Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajda, ‘Bu toprakları bize vatan olarak bırakan değerli gazilerimize ve aziz şehitlerimize şükranlarımızı sunuyoruz, gazilerimize minnettarız’ dedi

Gaziler Haftası nedeniyle bir tebrik mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu cennet vatanın bizlere kalmasında ve hâlihazırda korunmasında canını hiçe sayarak düşmana karşı siper eden kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi şükranla anıyorum dedi.

Başkan Büyükakın mesajında şunları ifade etti: “Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemâl Atatürk’e 19 Eylül 1921’de gazilik unvanı verilişinin 98’inci yıl dönümünde, baş tacımız olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kurtuluş Savaşı’mızın canlı şahitleri artık yok, hepsi ebediyete intikal ettiler. Ama Kore Savaşı, Kıbrıs çıkartmaları ve terörle mücadelede yaralanan gazilerimiz hayattalar. Kendileriyle büyük onur duyuyoruz. Onlar için ne yapsak azdır. Biz de Kocaeli Büyükşehir belediyesi olarak her daim kendilerinin yanındayız ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz…

Bu yüce milletin bekasından rahatsız olan iç ve dış güçlerin oyununa gelerek, kandırılmış hainlerce yapılan saldırılarda yaralanmış, sakat kalmış o gencecik Mehmetçiklerin acılarını yüreğimizin en derinlerinde hissediyoruz.

Ülkemiz; bir şehitler ve gaziler ülkesidir. Onlar baş tacımızdır. Onlar, bugün barış ve huzur içerisinde yaşamamızı sağlayan kahramanlardır. Aynı ruh, aynı şuur; bugün de devam etmektedir, ebediyete kadar da devam edecektir… İstiklâl Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un veciz ifadesiyle yurdumuzun üstünde tüten en son ocağa kadar Türk Milleti var olacaktır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. SEKAPARK’ta Gazilerimiz için Gazi Evi’ni inşa ettik.

Gazilerimizin hizmetine sunduk. Gebze de tarihi Yağhane binasını restore ederek yine

şehit yakınlarının ve gazilerimizin hizmetine sunduk. Çünkü onlar için ne yapsak azdır. Biz birliğimizi ve dirliğimizi koruduğumuz müddetçe de hiçbir güç bu aziz millete zarar veremeyecektir. Gaziler günü, bütün gazilerimize kutlu olsun. Allah memleketimize göz dikenlere fırsat vermesin. Bu duygu ve düşüncelerle Gaziler Günü’nü kutluyorum.”