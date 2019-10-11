Büyükakın’dan Milli Takım kamplarına ziyaret

“BİLİM İNSANLARININ ÇALIŞMALARINDAN BİLİYORUZ”

Başarılı olmanın arkasındaki en büyük güç, çok çalışmaktır diyerek Milli Takım sporcularına on bin saat kuralının önemini anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Ne kadar çok tekrar yaparsanız işte o kadar daha başarılı olursunuz” dedi. Nöroloji biliminin özellikle spor egzersizleri üzerine söyleyeceği çok sözü olduğunu da ifade eden Başkan Büyükakın, “Yeni antrenman metotlarında bilimin hangi sporda hangi kas grubunun daha etkili olduğu hangi kas yapısının geliştirilmesi gerektiği gibi birçok alanda bilim insanlarının çalışmalarından biliyoruz” şeklinde konuştu.

“BAŞARILI SPORCULARI TEŞVİK EDİYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yetenek ve egzersiz konusunda küçük yaşlardan itibaren bir mimariyi uyguluyoruz vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “Başarılı sporcuları teşvik ediyoruz. Sporcularımızın başarısının şehirler ve ülkeler üzerinde etkisi vardır. Her alanda yapacağımız tüm sosyal projelerde sporun karşımıza çıktığını görüyoruz. Örnek olarak madde bağımlılığı ve diğer bağımlılıklarla alakalı bir proje ürettiğinizde ister istemez yolunuz spora çıkıyor. Aslında bizler sizleri de rol modeller olarak görüyoruz. Başarılı olan sporcularımızın okullara götürülmesi, öğrencilerimize ve ailelerimize rol model olarak tanıtılması gerekiyor. Tabi burada sporu yeni kuşaklara ulaştırırken sadece sportif başarıdan ziyade sağlıklı bir yaşam anahtarı olarak da görüyoruz” ifadelerini sarf etti.

“BİZLER MİLLİ GURUR TAŞIYAN BİR MİLLETİZ”

Bayrağımızın uluslararası alanda göndere çekilmesinin ayrı bir önemi var diyerek konuşmasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bizler milli gurur taşıyan bir milletiz. Sizlerin orada göstereceği başarılar bizi gururlandırmaktadır. Onun için her birinizin performansı sadece kendiniz için değil bu toplumun ve ülkemizin daha iyi yerlere gitmesi için milli bir sorumluluk olarak görmesini de istiyorum. Yani bunu memlekete hizmet olarak görün. Sizi örnek alan bir neslin olduğunu da unutmayın. Her geçen gün sizlerin sayısının arttığını da biliyoruz. Sizlerin emekleri ile bu sayılar daha da artacaktır. Disiplinler arası eğitimin öneminin yanı sıra sporcu psikolojinin geliştirilmesinin önemine de inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ve milli takımların sporcuları ile çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.