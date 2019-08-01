Büyükgöz basın mensuplarıyla buluştu

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Gebze’nin yeni belediye başkanı seçilen Zinnur Büyükgöz, görevdeki 4 ayını basın mensuplarıyla değerlendirdi. Gebze bölgesinde faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın temsilcileriyle sabah kahvaltısında bir araya gelen Büyükgöz, kendisine yöneltilen sorulara samimiyetle cevapladı.

67 MİLYON TL BORÇ ÖDENDİ





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https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/767524547020203/ Daha önce belediyenin 366 milyon TL borcu olduğunu açıklayan Büyükgöz, “4 aylık süre içerisinde daha önce açıklama yaptığımız günden sonra köşede kalan borçlarla birlikte miktar biraz daha arttı. Bizim 4 aylık süre içerisinde de piyasa borçlarına 67 milyon TL borç ödemesi yaptık. O günkü şartlar değişti. Süratle bütçe disiplinini sağlıyoruz. Bugün itibariyle borcumuz aşağıya doğru düşüyor. Gelir-Gider dengesinde bu dört aylık süreçte artıya geçtik” dedi.

“ESKİHİSAR KALESİ’YLE İLGİLİ ÇALIŞIYORUZ”

Eskihisar Kalesi’nin restorasyonuyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Büyükgöz, “Eskihisar Kalesi önce Gebze Belediyesi’nin sorumluluğundaydı. Biz 2004-2009 yılları arasında sinema günleri düzenliyor anıları yaşatıyorduk. Daha sonra buranın sorumluluğu önce Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiş, ardından da Müzeler Müdürlüğü’ne devredilmiş. Bu hali asla yakışmıyor. Açıkçası bu süre içerisinde ben Müzeler Müdürlüğü’ne sorduğumda şuanda sıcak bir gündem olarak restorasyon projesi hedefinin olmadığını ifade ettiler. Ne yapılabilir diye sorduğumuzda hazırlanan restorasyon projesinin maliyetini irdeleyip gerekirse Müzeler Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde bir çalışma yapılabilir. Ben sinema günlerini bu yıl yapmak istiyordum ama bu haliyle kullanımının uygun olmadığını söylediler. Bizim hedefimiz önümüzdeki yıl orada ay ışığında sinema günleri düzenlemek” ifadelerini kullandı.

FONDAN BORÇ NEDENİYLE YARARLANILAMADI

Osman Hamdi Bey Müzesi’nin restorasyon çalışmalarını bedelsiz olarak gerçekleştirmek istediğini Kültür Varlıkları Fonu ve MARKA ile girişimler yaptığını dile getiren Büyükgöz, “Göreve geldiğimiz günün hemen sonrası restorasyonuyla ilgili dosyayı hazırlattık. Benim hedefim belediyenin bütçe imkânlarıyla o anda yapma şansımız yoktu. Birikimlerimiz neticesinde restorasyon işini Kültür Varlıkları Fonu’ndan alarak yapmak istedim. Vali beyle görüştüğümüzde bizim belediye olarak fona borcumuz nedeniyle fonu kullanamayacağımızı öğrendik. Borcumuzun yatırılması lazım. Sonra ben döndüm MARKA Ajansı üzerinden yapalım dedik. Onlarda tamam burası bir değerdir diye sıcak baktılar. Ama bir baktılar ki oraya da borcumuz varmış. Şartname hazır. Para yokluğunu mazeret olarak sunmuyorum ama zamanı gelince yapacağız. Ben bir iş yaptırıyorsam onun ödemesini yapmak gerekiyor. Sonuçta müteahhitte personel çalıştırıyor. Benim ödeme yapmamam demek o müteahhittin birilerini mağdur etmesi demek. O yüzden zamanını yakalayıp o ihaleyi yapacağız” şeklinde konuştu.

İŞLETMELER SEÇİMLERE YAKIN KİRALANMIŞ!

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görevdeki dört ayını basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda değerlendiren Büyükgöz, Eskihisar’daki işletmelerle ilgili kendisine yöneltilen soruya, “Sahilde belediyemiz tarafından işletilen sadece kale altı diye anılan mekân var. Bunun dışında bir başka yer yok. Sakız Ağacı ve diğer tesisler özel sektör tarafından işletiliyor. Değişik zamanlarda kiraya verilmiş. Seçimden 3 ay önce, 1 ay önce gibi değişen zamanlarda kiraya verilmiş durumda” şeklinde cevap verdi.

BELEDİYE’DE FETÖ YAPILANMASI YOK

Belediyede FETÖ yapılanmasıyla ilgili bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine cevap veren Büyükgöz, “Biz o günlerin içerisinde olmadık. Bugüne kadar belediyeden uzaklaştırılmış olanlar var. Yargı süreci devam edenler var. İhraç edilenler var. Hukuk nezdinde süreç devam ediyor. Geçmişte üzerinde herhangi bir not olan bir personel yapısı yok. Hiçbir şeyin olmadığı bir dosya üzerinde bir senaryo üretmek gibi bir durumumuz yok. Bir dosya olsaydı bunun gereğini yapardık. Şuanda bizim işlem oluşturabileceğimiz bir dosya mevcut değil” ifadelerini kullandı.

“OTOPARK SORUNUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Geçtiğimiz günlerde CHP Milletvekili Haydar Akar tarafından gündeme getirilen Barış Mahallesi Sosyal Tesisleri ile ilgili soruyu yanıtlayan Büyükgöz, “Barış Mahallesi sosyal tesisleri 3 katlı bir tesis. Hangi konseptle açılacağı konusunda bir çalışma içerisindeyiz. Orası bir düğün salonu olarak deklare edilmiş ancak alt katta düğün salonu yaparsanız, üst katta restoran hizmeti veremezsiniz. Tüm katları restoran olarak hizmete açarsanız da otopark kapasitesi yetersiz kalıyor. Bu binaya gelecek olan otopark ihtiyacını nasıl çözeceğimizi çalışıyoruz. Kriterleri iyi analiz ederek bir model belirleyip halkımızın hizmetine sunacağız. Sorunları yok demiyorum, otoparkla ilgili sorun var o noktada çözüm arayışındayız” şeklinde konuştu.

“FİZİKİ PROJELER HAZIRLIYORUZ”