Büyükgöz şehit yakınlarını ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şube yönetimini makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükgöz, “Sizler bu topraklar için canlarını, kanlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetlerisiniz. Şehitlerimizin hakları nasıl ödemez ise sizlerin de hakları aynı şekilde ödenmez. Eşini, oğlunu, abisini ya da babasını bu topraklar uğruna şehit vermiş tüm şehit yakınları, Allah sizlerden razı olsun” dedi.





UCLG-MEWA’DAN HAYIRLI OLSUN

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Genel sekreter Mehmet Duman Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.