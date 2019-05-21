Büyükgöz'den Esnaf Turu

Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz esnafın taleplerini dinledi, önerilerini aldı. 31 Mart seçimlerinde verdikleri destek için esnafa teşekkür eden Başkan Büyükgöz, “İnşallah hep birlikte Gebze’miz için güzel hizmetlere imza atacağız. Gebzeli hemşerilerimizin bizlerden beklentileri var. Durmadan yorulmadan Gebze’nin daha güzel bir şehir olması için çalışacağız” dedi. Esnafın tebriklerini kabul eden Başkan Büyükgöz, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.