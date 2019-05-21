banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Büyükgöz'den Esnaf Turu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi esnafını ziyaret etti.

Büyükgöz'den Esnaf Turu

21 Mayıs 2019 Salı 15:04

banner419

Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz esnafın taleplerini dinledi, önerilerini aldı. 31 Mart seçimlerinde verdikleri destek için esnafa teşekkür eden Başkan Büyükgöz, “İnşallah hep birlikte Gebze’miz için güzel hizmetlere imza atacağız. Gebzeli hemşerilerimizin bizlerden beklentileri var. Durmadan yorulmadan Gebze’nin daha güzel bir şehir olması için çalışacağız” dedi. Esnafın tebriklerini kabul eden Başkan Büyükgöz, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Gazeteciler Cemiyeti TGF'de Gebze Gazeteciler Cemiyeti TGF'de
Yetimlerin Yüzünü Güldüren İftar Yetimlerin Yüzünü Güldüren İftar
Çiftçi Dernek Başkanları ile Buluştu Çiftçi Dernek Başkanları ile Buluştu
Devrilen tır trafiği aksattı Devrilen tır trafiği aksattı
Büyükgöz şehit yakınlarını ağırladı Büyükgöz şehit yakınlarını ağırladı
Çiftçi ’ye Ziyaretçi Akını Çiftçi ’ye Ziyaretçi Akını
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Gebze Gazeteciler Cemiyeti TGF'de
Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 58. Başkanlar Konseyi’nde kabul edildi.

Haberi Oku