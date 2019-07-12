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Büyükgöz’den Gebzelilere anket

Gebze Belediyesi Gebze'de yaşayanların talep ve beklentilerini öğrenmek amacıyla anket düzenliyor.

Büyükgöz'den Gebzelilere anket

12 Temmuz 2019 Cuma 13:20

Gebze’yi geleceğe taşıyacak proje ve hizmetlere imza atmak üzere ekibiyle birlikte hızla başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belirlenen yol haritasına katkı sunmak amacıyla bir anket çalışması başlattı. Gebze Belediyesi’nin internet sitesinde 

http://www.gebze.bel.tr/tr/dokumankategori/15/22/anket.aspx uzantısından kolaylıkla ulaşılabilen ankette Gebzelilere, “Nasıl bir Gebze Hayal Ediyorsunuz?, Gebze’nin en önemli sorunu size göre nedir?, 5 yıllık dönemde hangi işlere öncelik verilmelidir?” gibi toplamda 6 soru yöneltiliyor. Gebze Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden düzenlenen dijital ankette Gebzelilerin görüş ve önerilerini en sağlıklı şekilde almayı hedefleyen Başkan Büyükgöz, Gebzelilerden ankete katılmaları konusunda ricada bulundu.

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GebzeAnketBelediyeBÜYÜKGÖZ
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