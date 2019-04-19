Büyükgöz’ün Berat Kandili Mesajı  

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Büyükgöz, Ramazan ayının müjdecisi olan ve kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat gecesinin tüm Müslümanlar tarafından en güzel

şekilde idrak edilmesi temennisinde bulundu. Mübarek gün ve gecelerin bizlere gönül dünyamızı temizleme ve yaşadığımız hayatı sorgulama fırsatı sunduğunu belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Berat Kandili bizlere, her tür kötü duygulardan, haksızlık

ve adaletsizlikten, kin, nefret ve intikam duygularından arınmayı; Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğretir. Allah’a yakınlaşmak, kardeşlik, birlik ve beraberlik bağlarımızı güçlendirmek için bir vesile olan Berat Kandili’nde dünyanın

bir çok yerinde savaş, acı ve türlü zorluklarla yaşayan kardeşlerimizin kurtuluşu için dua etmeli, Rabbimizden tüm İslam aleminin ve dünyamızın huzur ve barış içinde yaşaması için niyazda bulunmalıyız” dedi