Büyükşehir, 2021’de 6 Yeni Spor Tesisi Açacak





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında spor salonu, stat ve yüzme havuzlarının bulunduğu 9 spor tesisini hizmete açarken, 2021 yılında da yapımı süren spor tesislerinin tamamlanmasıyla birlikte kente yepyeni tesisler kazandırmaya devam edecek. Spor salonu, stat ve yüzme havuzlarının bulunduğu 6 yeni spor tesisi bu yıl içinde tamamlanacak. Ayrıca çok sayıda tesisinin tadilatı yapılırken projeleri hazırlanan 11 spor tesislerinin yapımına da başlayacak.

TÜRK SPORUNA ALTYAPI DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr.Tahir Büyükakın'ın spora ve gençlere yönelik somut destekleri artarak devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde açık alanlarda gerçekleştirilen spor tesisleri yapım çalışmalarına devam ediliyor.

ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

Spor Kenti Kocaeli’de spor ve olimpiyat ruhunun tüm şehre yayılması, Kocaelilerin spor yapabilecekleri daha fazla alan kazandırılması ve daha fazla sporcu yetiştirilmesi amacıyla Karamürsel, Derince, Gölcük, İzmit, Kandıra, Kartepe ve Gebze’de 7 spor tesisinin planlama çalışmalarına hız verildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde de çalışmaların sürdüğü yeni açılacak 7 ve tadilatı yapılan 1 spor tesisinin 2021 yılında tamamlanması bekleniyor.

YÜZME SPORUNA BÜYÜK ÖNEM

Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ve Gebze halkına hizmet vermesi amacıyla inşa ettiği yarı olimpik yüzme havuzlarını birer birer tamamlanıyor. Kandıra Çarşı ve Gebze Cumhuriyet Mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen yarı olimpik havuz, yüzme sporunun gelişmesi ve sporcuların yetişmesine büyük katkı sağlayacak.

GEBZESEM SPORUN MERKEZİ OLACAK

Spora ve sporcuya büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Kenti Kocaeli’nin birçok noktasına spor tesisleri kazandırıyor. Gebze’de 15 bin 590 metrekare kapalı alana sahip Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde (GEBZESEM) yoğun çalışma devam ederken; tesis tamamlandığında Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olarak hizmet verecek. Gebze’de spora ve sporculara yönelik bir başka modern bir tesis olarak inşa edilen Gebze Cumhuriyet Mahallesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu çalışmaları da tüm hızı ile sürüyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÜÇ YENİ FUTBOL SAHASI

amatör spor kulüplerinin ve vatandaşların spor yapmalarına imkan sağlayacak Gebze ve Başiskele ilçelerine yeni yapılan Metin Oktay ile Kullar futbol sahalarında ise tüm inşaat ve fiziki çalışmalar devam ediyor. Gebze ve Gölcük ilçelerinde zemini bozuk alan Gebze Alaattin Kurt Stadında FİFA standartlarında suni çim sahası yapımı ile Gölcük Selimiye Mahallesi Futbol Sahası 2021 yılı içinde tamamlanarak gençlerin ve çevre halkının spor yapabileceği spor tesisi olarak hizmet verecek.

2020 Yılı Tamamlanan Spor Tesisi

1. Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

2. Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

3. Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Spor Salonu

4. Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu

5. Darıca 1800 Kişilik Spor Salonu

6. Darıca Sahili Açık Alan Spor Sahalarının Yenilenmesi

7. Kartepe Ataevler Futbol Sahalarına Sentetik Çim Saha Yapımı

8. Kartepe Sarımeşe Futbol Sahalarına Sentetik Çim Saha Yapımı

9. Kartepe Eşme Futbol Sahalarına Sentetik Çim Saha Yapımı

10. Gölcük Hamidiye Halı Saha Yapımı (Ortak Proje)

11. Kartepe Uzuntarla Semt Spor Sahası (Ortak Proje)

2021 Yılı Açılacak Spor Tesisi

Yeni

1. Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

2. Gebze Sporcu Eğitim Merkezi

3. Gebze Cumhuriyet Mahallesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

4. Gebze Metin Oktay Tesisleri Yeni Futbol Sahası

5. Başiskele Kullar Futbol Sahası

6. Gebze Alaattin Kurt Stadı Suni Çim Sahası

Tadilat

1. Gölcük Selimiye Mahallesi Futbol Sahası Tadilat

2021 Yılı Başlanılması Planlanan Spor Tesisleri

1. Karamürsel Macera Parkı ve Açık Spor Tesisleri

2. Derince Gençlik ve Sporcu Eğitim Kampı

3. Darıca Nene Hatun Stadının Yenilenmesi

4. Derince Stadı Suni Çim Değişimi

5. Dilovası Çerkeşli Basketbol Sahası

6. Gebzespor Kamp Tesisi

7. Gölcük Sıyretiye Mahallesi Futbol Sahası

8. İzmit Sekapark Futbol Sahası Zemini Yenileme

9. Kandıra Çerçili Mahallesi Futbol Sahası

10. Gebze Gaziler Dağı Mesire Alanı Futbol Sahası Yenileme

11. Kartepe Çepni Mahallesi Çevre Düzenleme