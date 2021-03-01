Büyükşehir Belediyesi’nin Sera Naylonu Dağıtımı Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi, tamamı hibe sera naylonu ve yüzde 50 hibeli modern sera yapım desteği ile çiftçilere yaklaşık 3,5 milyon liralık katkı sağlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kırsalda kar yağışı ve rüzgar nedeniyle seraları zarara uğrayan 300 çiftçiye, kötü hava koşullarına dayanıklı tamamı hibe sera naylonu dağıtımı sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde önemli destekler sağladığı çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hasar tespit tutanağı düzenlenen Kocaeli genelinde kırsal kesimdeki 300 çiftçiye sera naylonu dağıtımına devam ediliyor.

ÇAYIRKÖY MAHALLESİ’NDE DAĞITILDI

Bu doğrultuda, kar ve rüzgardan seraları zarar gören çiftçilere talepleri üzerine tamamı hibe olan sera naylonu dağıtımı gerçekleştiriliyor. Çiftçilere can suyu olan destek kapsamında İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi’nde çiftçilere 13,5 metreye 46 metre ebadındaki UV+AB+EVA+IR katkılı, 36 aya kadar ekonomik ömrü olan birer top sera naylonu teslim edildi. Dağıtım programına, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Efe, Çayırköy Mahallesi Muhtarı Aşır Akbaba, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü, ziraat mühendisleri ve çiftçiler katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN TELEFONLA GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, dağıtım programına telefonla görüntülü bağlanarak, kısa bir konuşma yaptı. Vatandaşları selamlayan Büyükakın, Çayırköy’de olmayı çok istemesine rağmen önceden belirlenen başka bir programda olması dolayısıyla katılamadığını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçinin yanında oluyoruz ve imkanlar çerçevesinde destek veriyoruz. Sera naylonu desteğimizle çiftçilerimize bir nebze de katkı sunduk. Hayırlı olsun.” diye konuştu. Vatandaşlar da el sallayarak Başkan Büyükakın’a sevgi gösterisinde bulundu.

“ÇİFTÇİMİZ KAZANACAK, KÖYÜMÜZ KALKINACAK”

Çayırköy Mahallesi Muhtarı Aşır Akbaba, dağıtım programındaki konuşmasında, yoğun kar yağışı nedeniyle Kocaeli’nin birçok kesiminde olduğu gibi, Çayırköy’deki seralarda da zararlar olduğunu, üreticilere ait seraların belirli kısımlarında çökmeler, naylonlarında kopmalar oluştuğunu söyledi. Konuyu Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı nezdinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a aktardıklarını anlatan Akbaba, “Sağ olsun, başkanımız bizzat köyümüzü ziyaret edip, zarara uğrayan seralarda incelemelerde bulundu. Çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ve onları mağdur etmeyeceklerini, ellerinden ne gelirse katkıda bulunacaklarını söylemişti. Başkanımız sözünü tuttu ve ücretsiz sera naylonlarının dağıtımı gerçekleştirildi. Kendisine çiftçilerimiz ve köyümüz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİMİZ KAZANACAK, KÖYÜMÜZ KALKINACAK

Muhtar Akbaba, Başkan Büyükakın’dan, çiftçilerin daha dayanıklı ve daha elverişli seracılık yapabilmesi için modern sera kurulmasını talep ettiklerini anımsatarak, “Başkanımız da bunu olumlu karşıladı. Yüzde 50 hibeli modern sera projesini hayata geçirdi. Bu proje sayesinde daha kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler yetiştirilecek. Böylece çiftçimiz kazanacak, köyümüz kalkınacak” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR YARAMIZA MELHEM OLDU”

Çayırköy’de seracılık yapan Harun Şaştım ise kar yağışı nedeniyle seralarda epey bir hasar meydana geldiğini aktararak, “5 seram vardı, üçü yıkıldı. Büyükşehir Belediyemiz bu desteğiyle yaramıza melhem oldu. Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’dan Allah razı olsun. Bundan sonra da desteğini sürdüreceğine inanıyoruz” dedi. Sera naylonu desteğinden yaralanan Adnan Gülmez de yoğun kar yağışı nedeniyle çöken seralarına destek olduğu için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi, tamamı hibe sera naylonu ve yüzde 50 hibeli modern sera yapım desteği ile çiftçilere yaklaşık 3,5 milyon liralık katkı sağlıyor.























