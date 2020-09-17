Büyükşehir camii ihtiyacını karşılıyor

Kent genelindeki camilerin ihtiyaçlarına cevap veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha ferah bir ortamda yapabilmelerinin önünü açıyor. Özellikle köy camilerinin ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir, camilere malzeme yardımında bulunuyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce yapılan yardımları alan köylüler imece usulü camilerini yapıyor.

Kartepe ilçesi Şirinsulhiye Camii de Büyükşehir’in destek verdiği camilerden biri. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine 1937 yılında ibadete açılan ve ömrünü tamamlayan caminin yapılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Şirinsulhiyelilerin başvurusu üzerine gerekli olan kereste, tuğla, beton, malzeme, demir, çimento, ve seramik gibi inşaat malzemeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

İMECE USULÜ YAPILDI

Cami için gerekli malzemeleri Büyükşehir Belediyesi karşılarken, cami işçiliği ise Şirinsulhiye mahalle halkı ve cami derneği tarafından karşılandı. Caminin eskiyen ve ahşap olan kubbesi tuğla ile örüldü. Dış cephesi yeni bir görüntü kazandırılmak amacıyla klinker tuğla ile kaplandı.

MUHTAR YALVAÇ’TAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Şirinsulhiye Mahalle Muhtarı Birol Yalvaç, daha önceki caminin çok eski bir yapı olduğunu vurgulayarak, yeni caminin çok güzel bir görünüme sahip olduğunu belirtti. Mahalleleri, cami dernek yönetimi ve özellikle Şirinsulhiye eski muhtarı merhum Ceyhun Gürsel’in katkısıyla camide çalışma yapıldığını söyleyen Yalvaç, “Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Yalvaç, “Çimento, demir, sac kaplaması gibi ihtiyaçlarımızı Büyükşehir karşıladı. İşçiliğin bir kısmını köylülerimiz yaptı” diye konuştu.

“CAMİMİZİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYORUZ”

Eski okul bahçesi ile çevredeki binaların yıkılarak boşalacak alanın cami avlusuna katılmasını istediklerini de söyleyen Mahalle Birol Yalvaç, “Bu binalar güzel camimizi gölgeliyor. Planlarımız hazır. Sadece karar bekliyoruz. Belediyemiz ve kaymakamlığımız bu konuda çok duyarlı. İnşallah izinler çıkarsa çevre düzenlemesini yapacağız. Böylelikle bu güzel camimiz ortaya çıkacak” şeklinde duygularını dile getirdi.

“ESTETİK GÖRÜNTÜSÜNE ÖNEM VERDİK

Cami Dernek Başkanı Murat Ulusman da emeği geçen herkese teşekkür ederken, “Bölgemiz turizm bölgesi olduğu için camimizin estetik görüntüsüne son derece önem verdik. Yönetimimizle sık bir araya geldik ve tarihi yapısını da koruyarak böyle bir cami ortaya çıkardık. 1934 yılında temeli atılan camimizde şimdiye kadar emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyoruz, hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.





