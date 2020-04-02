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Büyükşehir e-kütüphanede on binlerce kitap okundu

Covid-19 salgını nedeniyle evde zaman geçiren öğrenci ve okumayı seven vatandaşlar, Büyükşehir e-kütüphane üstünden on binlerce kitap okudu

Büyükşehir e-kütüphanede on binlerce kitap okundu

02 Nisan 2020 Perşembe 15:13

 Koronavirüs(Covid-19) salgının yayılmaması için ‘Evde Kal’ çağrısıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de yaşayan 7’den 77 herkes yaşamını eve sığdırdı. Salgının yayılması için eğitim dönemine ara verilmesi çocuk ve gençlerin okula gidememesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlar için hizmete sunduğu e-kütüphaneye olan ilgisini artırdı. Öğrenciler ve kitap okumayı seven vatandaşlar, SEKA Kağıt Müzesi içinde yer alan Halk Kütüphanesi ve Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’nde yer alan 23 bin e-kitabı ‘kütüphane.kocaeli.bel.tr’ web adresine giriş yaparak ücretsiz okuyabiliyor. Vatandaşların evden çıkamadığı günlerden bugüne kadar site üstünden 12 bin kitap okundu.

 

E-KİTAPLAR ‘KÜTÜPHANE.KOCAELİ.BEL.TR’ ADRESİNDE

Covid-19 salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kültür, sanat etkinlikleri bir bir iptal olurken salgının artmaması için evinden çıkmayan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi’nden kültürel destek geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerinde yer alan 23 bin eserin e-kitap’a dönüşmüş hali ücretsiz vatandaşlara sunuldu. Bu zor günleri en kısa zamanda atlatabilmek adına evde vakit geçiren bireyler, ‘kütüphane.kocaeli.bel.tr’ web adresine girerek online kayıt olabiliyor. Üye olduktan sonra da tüm e-kitaplara erişim hakkı kazanıyor.

 

MART AYININ BAŞINDAN BUGÜNE KADAR 12 BİN KİTAP OKUNDU

Türkiye’de ilk vakanın görülmesi ile Mart ayının başından itibaren vatandaşlar ‘Evde Kal’ çağrısı ile evlerinde vakit geçirmeye başladı. Evde kalan ve sosyal hayatı kısıtlanan gencinden yaşlısına birçok kişide Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin e-kütüphanesine yoğun ilgi gösterdi. Mart ayından bugüne kadar 12 bin kitap öğrenciler ve okumayı seven vatandaşlar tarafından okundu.

 

 

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