Büyükşehir ekipleri yağış boyunca teyakkuzda

Büyükşehir ekipleri, Kocaeli’de kısa sürede 30 kilograma ulaşan sağanak yağışta vatandaşların sorun yaşamaması için görev yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte 30 kilograma ulaşan sağanak yağışta olası olumsuzluklara karşı görev başında. Yağış boyunca Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kocaeli İtfaiyesi’nden 20, Zabıta Daire Başkanlığı’ndan 15 ve İSU Genel Müdürlüğü’nden 24 ekiple sahada yer aldı. Kocaeli genelinde 103 ayrı noktada görev yapan ekipler, hızlı bir şekilde olaylara müdahale ediyor.





465 PERSONEL SAHADA GÖREV YAPIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar, Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yağış sırası ve sonrasında teyakkuza geçerek, vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldu. Çalışmalar kapsamında Kocaeli İtfaiyesi’nden 215, İSU’dan 120, Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairelerinden 130 personel sahada görev yapıyor. Evlerin ve bahçelerin içinde biriken sular, itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yollarda yaşanan su taşkınlarına anında müdahale edilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor. Ekipler araç kurtarma, ağaç devrilmeleri, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması ve su taşkınlarına müdahalede yoğun bir şekilde çalıştı.





MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI