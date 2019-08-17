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Büyükşehir ekipleri yağış boyunca teyakkuzda

Büyükşehir ekipleri, Kocaeli’de kısa sürede 30 kilograma ulaşan sağanak yağışta vatandaşların sorun yaşamaması için görev yapıyor

Büyükşehir ekipleri yağış boyunca teyakkuzda

17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:31

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte 30 kilograma ulaşan sağanak yağışta olası olumsuzluklara karşı görev başında. Yağış boyunca Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kocaeli İtfaiyesi’nden 20, Zabıta Daire Başkanlığı’ndan 15 ve İSU Genel Müdürlüğü’nden 24 ekiple sahada yer aldı. Kocaeli genelinde 103 ayrı noktada görev yapan ekipler, hızlı bir şekilde olaylara müdahale ediyor.

465 PERSONEL SAHADA GÖREV YAPIYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar, Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yağış sırası ve sonrasında teyakkuza geçerek, vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldu. Çalışmalar kapsamında Kocaeli İtfaiyesi’nden 215, İSU’dan 120, Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairelerinden 130 personel sahada görev yapıyor. Evlerin ve bahçelerin içinde biriken sular, itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yollarda yaşanan su taşkınlarına anında müdahale edilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor. Ekipler araç kurtarma, ağaç devrilmeleri, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması ve su taşkınlarına müdahalede yoğun bir şekilde çalıştı.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI
Kocaeli genelinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su birikintilerinde bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Dilovası ve Gebze Bölgesinde 15 vatandaş kurtarıldı. Gebze girişindeki battı çıktıda su içerisinde mahsur kalan otobüs ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılırken yine Gebze Bölgesinde 1 tır ve 2 taksi su içerisinden çıkarıldı. Ayrıca birkaç noktada devrilen ağaçlara ekipler tarafından titizlikle müdahale edildi.   

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