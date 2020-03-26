Büyükşehir’den piyasaya cansuyu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle etkilenen kesimi rahatlatmak amacıyla 70 milyon TL ödeme yaptı.

BÜYÜKŞEHİR PİYASAYA 70 MİLYON TL ÖDEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi piyasaya 70 milyon TL ödeme gerçekleştirdi. Büyükşehir, iş yaptığı tüccar, esnaf, firmaların ay başında alması gereken muhasebeleşmiş mevcut alacaklarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla önceden hesaba yatırdı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN TALİMAT VERDİ

Başkan Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında, piyasayı rahatlatmak için esnaf, tüccar ve firmalarımıza nisan ayında ödenecek olan 70 milyon TL’yi yarın ödüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.



