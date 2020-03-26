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Büyükşehir’den piyasaya cansuyu

Büyükşehir Belediyesi, piyasaya 70 milyon TL ödeme yaparak koronavirüs tedbirleri nedeniyle etkilenen kesimi rahatlattı

Büyükşehir'den piyasaya cansuyu

26 Mart 2020 Perşembe 17:41

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle etkilenen kesimi rahatlatmak amacıyla 70 milyon TL ödeme yaptı.

 

BÜYÜKŞEHİR PİYASAYA 70 MİLYON TL ÖDEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi piyasaya 70 milyon TL ödeme gerçekleştirdi. Büyükşehir, iş yaptığı tüccar, esnaf, firmaların ay başında alması gereken muhasebeleşmiş mevcut alacaklarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla önceden hesaba yatırdı.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN TALİMAT VERDİ

Başkan Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında, piyasayı rahatlatmak için esnaf, tüccar ve firmalarımıza nisan ayında ödenecek olan 70 milyon TL’yi yarın ödüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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