Büyükşehir’den TMF Şampiyonlarına Ödül Töreni

Kocaeli Büyükşehir Belediye’nin ev sahipliğinde uluslararası ve ulusal şampiyonalarda bu sezon Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden milli motosikletçiler için TMF Şampiyonlar Ödül Töreni yapılacak.

TMF ŞAMPİYONLAR ÖDÜL TÖRENİ

Uluslararası ve ulusal şampiyonalarda bu sezon Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden milli motosikletçiler için TMF Şampiyonlar Ödül Töreni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 10 Aralık Cumartesi günü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

ÖDÜLLERİNİ ALACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye’nin ev sahipliğinde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek törende AK Parti Sakarya Milletvekili ve aynı zamanda TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu önderliğinde Dünya Superbike Şampiyonası’nda elde ettiği birinciliklerle İstiklal Marşı’nı gururla okutan Toprak Razgatlıoğlu, 2022 yılı Avrupa Şampiyonu Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’nda sezonu üçüncülükle bitiren Can Öncü ve bir diğer başarılı milli motosikletçi Deniz Öncü ödüllerini alacak.

DERECEYE GİREN 220 SPORCU

Törende ayrıca 8 farklı Türkiye şampiyonasında dereceye giren 220 sporcu ile dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında mücadele edip dereceye giren milli sporcu ve aileleri de ödüllendirilecek.

2022 Türkiye Şampiyonalarında Dereceye Giren Sporcu ve Kulüplerimiz

TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI

Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 TMFGP 1000cc

1 Şampiyonu Murat Deniz

2 İkincisi Ahmet Önal

3 Üçüncüsü Altuğ İnan

Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 TMFGP 600cc

4 Şampiyonu Furkan Eryılmaz

5 İkincisi Muammer Nuri Karakaya

6 Üçüncüsü Bayram Diril

Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 1000-A

7 Şampiyonu Murat Deniz

8 İkincisi Yiğit Fazlı Erçelik

9 Üçüncüsü Harun Akgün

Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 600-A

10 Şampiyonu Furkan Eryılmaz

11 İkincisi Muammer Nuri Karakaya

12 Üçüncüsü Adil İnanlı

Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 1000-B

13 Şampiyonu Altuğ İnan

14 İkincisi Öner Önal

15 Üçüncüsü Seyit Murat Pala

Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 600-B

16 Şampiyonu Mert Kaya

17 İkincisi Can Akkuş

18 Üçüncüsü Bayram Diril

Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 1000-C

19 Şampiyonu Özgür Çapacı

20 İkincisi Erman Boyacıoğlu

21 Üçüncüsü Ahmet Önal

Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 600-C

22 Şampiyonu Barış Alsancak

23 İkincisi Ömer Faruk Yıldız

24 Üçüncüsü Bilal Diril

Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 SS300

25 Şampiyonu Mert Konuk

26 İkincisi Salih Yiğit Teker

27 Üçüncüsü Ares Stefan Bengiç

Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 125sp Büyükler

28 Şampiyonu Erdem Demiroğlu

29 İkincisi Mecit Taha Işık

30 Üçüncüsü Fatih Özgür

Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 125sp Gençler

31 Şampiyonu Onur Işık

32 İkincisi Mehmet Tuğrul

33 Üçüncüsü Adem Işık

Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 Yamaha R25 Kadınlar Kupası A Grubu

34 Şampiyonu Sahra Su Önkaya

35 İkincisi İlayda Yağmur Yılmaz

36 Üçüncüsü Fatma Baştepe

Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 Yamaha R25 Kadınlar Kupası B Grubu

37 Şampiyonu Nilşan Boyraz

38 İkincisi Kardelen Apaydın

39 Üçüncüsü Ece Kartaç

Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 Kulüpler

40 Şampiyonu Smyrna Motosiklet Spor Kulübü

41 İkincisi Ege Motosiklet Sporları Kulübü

42 Üçüncüsü Knn 54 Motor Sporları Kulübü

Türkiye Motokros Şampiyonası

Türkiye Lıquı Moly Motokros Şampiyonası 2022 Mx-1 Sınıfı

43 Şampiyonu Mustafa Çetin

44 İkincisi Alperen Köseler

45 Üçüncüsü Mevlüt Kolay

Türkiye Lıquı Moly Motokros Şampiyonası 2022 Mx-2 Sınıfı

46 Şampiyonu Batuhan Demiryol

47 İkincisi Baran Bulut Kocaman

48 Üçüncüsü Ömer Uçum

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 2022 Mx-2 Junior Sınıfı

49 Şampiyonu Baran Bulut Kocaman

50 İkincisi Ömer Uçum

51 Üçüncüsü Efe Kemal Hıd

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 2022 Mx Sınıfı

52 Şampiyonu Şakir Şenkalaycı

53 İkincisi Eray Esentürk

54 Üçüncüsü Murat Başterzi

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 2022 Senior Sınıfı

55 Şampiyonu Ceyhun Kalfalı

56 İkincisi Okan Kirazoğlu

57 Üçüncüsü Hüseyin Neziroğlu

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 2022 Veteran Sınıfı

58 Şampiyonu Metin Esentürk

59 İkincisi Hüseyin Neziroğlu

60 Üçüncüsü Engin Kır

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 2022 85 Cc Sınıfı

61 Şampiyonu Ali Akkafa

62 İkincisi Nasip Emir Abay

63 Üçüncüsü Mert Akkafa

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 2022 65 Cc Sınıfı

64 Şampiyonu Efe Okur

65 İkincisi Berkay Sarıay

66 Üçüncüsü Hasan Hüseyin Baş

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 2022 50 Cc Sınıfı

67 Şampiyonu Poyraz Bor

68 İkincisi Aslan Osmanpaşaoğlu

69 Üçüncüsü Mikail Sertkaya

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 2022 Kadınlar Sınıfı

70 Şampiyonu Selen Tınaz

71 İkincisi Irmak Yıldırım

72 Üçüncüsü Aslı Kutluca

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 2022 Kulüpler

73 Şampiyonu Yeditepe Motor Sporları Kulübü

74 İkincisi Avrupa Motosiklet Kulübü Derneği

75 Üçüncüsü Kartepe Motosiklet Spor Kulübü

TÜRKİYE SÜPERMOTO ŞAMPİYONASI

Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2022 Open Sınıfı

76 Şampiyonu Onur Işık

77 İkincisi Adem Işık

78 Üçüncüsü Barış Öztürk

Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2022 85 CC Sınıfı

79 Şampiyonu Egehan Çalhan

80 İkincisi Berkay Öztürk

81 Üçüncüsü Ayşe Nazraz Özkan

Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2022 65 CC Sınıfı

82 Şampiyonu Enes Çağan Çakır

83 İkincisi Çağatay Çoklar

84 Üçüncüsü Berkay Sarıay

Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2022 50 CC Sınıfı

85 Şampiyonu Poyraz Bor

86 İkincisi Ömer Yıldız

87 Üçüncüsü Doruk Aybars Altan

Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2022 Kulüpler

88 Şampiyonu Smyrna Motosiklet Spor Kulübü

89 İkincisi Bursa Motosiklet Spor Kulübü

90 Üçüncüsü Avrupa Motosiklet Kulübü Derneği

TÜRKİYE ENDURO ŞAMPİYONASI

Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 E-1 Sınıfı

91 Şampiyonu İslam Yıldız

92 İkincisi Süleyman Aydın

93 Üçüncüsü Erhan Sertkaya

Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 E-2 Sınıfı

94 Şampiyonu İzzet Kazdal

95 İkincisi Salih Çarpışantürk

96 Üçüncüsü Ersan Tellal

Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 E-3 Sınıfı

97 Şampiyonu Bayram Uysal

98 İkincisi Rafet Karakuş

99 Üçüncüsü Anıl Özşeker

Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 EB Sınıfı

100 Şampiyonu Ömer Bulduk

101 İkincisi Gökhan Gökçe

102 Üçüncüsü Murat Can Köse

Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 Gençler Sınıfı

103 Şampiyonu Mert Koç

104 İkincisi Mehmet Emin Musaoğlu

105 Üçüncüsü Emirhan Kurt

Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 Veteran Sınıfı

106 Şampiyonu Ali Baydaş

107 İkincisi Recep Bahadır Çaktı

108 Üçüncüsü Erdem Gülüş

Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 Kadınlar Sınıfı

109 Şampiyonu Nazlıcan Aydın

110 İkincisi Sabriye Özer

111 Üçüncüsü Kayra Su Yazıcı

Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 EC Sınıfı

112 Şampiyonu Akut Kızıltan

113 İkincisi Emre Esen

114 Üçüncüsü Doğa Can Kılınç

Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 Enduro GP

115 Şampiyonu Bayram Uysal

116 İkincisi Rafet Karakuş

117 Üçüncüsü İzzet Kazdal

Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 Kulüpler

118 Şampiyonu Enduro İstanbul Spor Kulübü

119 İkincisi Fethiye Orman Spor Kulübü

120 Üçüncüsü Kartepe Motosiklet Spor Kulübü

TÜRKİYE SÜPER ENDURO ŞAMPİYONASI

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2022 Prestij Sınıfı

121 Şampiyonu Rafet Karakuş

122 Sınıfı İkincisi Bayram Uysal

123 Üçüncüsü Mehmet Aktaş

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2022 Usta Sınıfı

124 Şampiyonu Furkan Asan

125 İkincisi Ömer Bulduk

126 Üçüncüsü Ferhat Ataberk Shaterı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2022 Hobi Sınıfı

127 Şampiyonu Aykut Kızıltan

128 İkincisi Arif Şişman

129 Üçüncüsü Emre Cem Doğu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2022 Gençler Sınıfı

130 Şampiyonu Mehmet Emin Musaoğlu

131 İkincisi Mert Koç

132 Üçüncüsü Emirhan Kurt

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2022 Veteran Sınıfı

133 Şampiyonu Hüseyin Neziroğlu

134 İkincisi Mehmet Okuyan

135 Üçüncüsü Erdem Gülüş

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2022 GP Sınıfı

136 Şampiyonu Rafet Karakuş

137 İkincisi Bayram Uysal

138 Üçüncüsü Aykut Kızıltan

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2022 Kulüpler

139 Şampiyonu Enduro İstanbul Spor Kulübü

140 İkincisi Kartepe Motosiklet Spor Kulübü

141 Üçüncüsü İznik Motosiklet Kulübü Derneği

TÜRKİYE ATV ŞAMPİYONASI

Türkiye ATV Şampiyonası 2022 Sınıf1 (649 CC ve Altı)

142 Şampiyonu Haktan Özkul

143 İkincisi Osman Fırat

144 Üçüncüsü Fatih Şengül

Türkiye ATV Şampiyonası 2022 Sınıf2 (650 CC ve Üstü)

145 Şampiyonu Emre Can Uzlaş

146 İkincisi İsrafil Akyüz

147 Üçüncüsü Ahmet Kaan Dengizek

Türkiye ATV Şampiyonası 2022 Sınıf3 (İki Çeker)

148 Şampiyonu Halil Yatgın

149 İkincisi Murat Yatgın

150 Üçüncüsü Kasım Yatgın

Türkiye ATV Şampiyonası 2022 ATVGP

151 Şampiyonu Osman Fırat

152 İkincisi Haktan Özkul

153 Üçüncüsü İsrafil Akyüz

Türkiye ATV Şampiyonası Kulüpler

154 Şampiyonu Başkent Motosiklet Sporları Kulübü

155 İkincisi Anadolu Motor Ve Doğa Sporları Kulübü

156 Üçüncüsü Ege Motosiklet Spor Kulübü

TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI

Türkiye Drag Şampiyonası 2022 Pro Street Sınıfı

157 Şampiyonu Muhammet Kamil Kırbaş

158 İkincisi Mahmut Cesur

159 Üçüncüsü Oğuz Bor

Türkiye Drag Şampiyonası 2022 Süper Street Sınıfı

160 Şampiyonu Oğuz Bor

161 İkincisi Caner Kıt

162 Üçüncüsü Tuncer Yeşil

Türkiye Drag Şampiyonası 2022 Street-2 Sınıfı

163 Şampiyonu Adem Aksoy

164 İkincisi Ufuk Işık

165 Üçüncüsü Zafer Akınçay

Türkiye Drag Şampiyonası 2022 Street 600 Sınıfı

166 Şampiyonu Fatih Akın Akkuş

167 İkincisi Okan Asar

168 Üçüncüsü Batuhan Atardağ

Türkiye Drag Şampiyonası 2022 Street 750 Sınıfı

169 Şampiyonu İbrahim Nişli

170 İkincisi Uğur Tarcan

171 Üçüncüsü Timur İlhan

Türkiye Drag Şampiyonası 2022 Standart-1 Sınıfı

172 Şampiyonu Özgür Akkurt

173 İkincisi Mehmet Karakuş

174 Üçüncüsü Abdulsamet Ünel

Türkiye Drag Şampiyonası 2022 Standart-2 Sınıfı

175 Şampiyonu Berke Bor

176 İkincisi Ahmet Yoksulabakan

177 Üçüncüsü Engın Yılmaz

Türkiye Drag Şampiyonası 2022 300 Pro Sınıfı

178 Şampiyonu Osman Göçmen

179 İkincisi Ferdi Can Çoraplı

180 Üçüncüsü Tolgahan Yuca

Türkiye Drag Şampiyonası 2022 Kadınlar Sınıfı

181 Şampiyonu Sümeyye Ökçesiz

182 İkincisi Bahar Ateş

183 Üçüncüsü İrem Sahra Şengül

Türkiye Drag Şampiyonası 2022 Kulüpler

184 Şampiyonu Mersin Motosiklet Spor Kulübü

185 İkincisi Gaziantep Motosiklet Kulübü

186 Üçüncüsü A2 Teker Spor Kulübü

TÜRKİYE SUJETİ ŞAMPİYONASI

Türkiye Sujeti Şampiyonası 2022 Open Sınıfı

187 Şampiyonu Kahraman Aktaş

188 İkincisi Kaan Şanver

189 Üçüncüsü İsmail Hakkı Türkkan

Türkiye Sujeti Şampiyonası 2022 Stock Pro2 Sınıfı

190 Şampiyonu Hakan Akgün

191 İkincisi Ercan Başlıoğlu

192 Üçüncüsü Efe Fatih Özdemir

Türkiye Sujeti Şampiyonası 2022 Stock Pro1 Sınıfı

193 Şampiyonu Hasan Mert Ekiz

194 İkincisi Serdar Ata

195 Üçüncüsü Furkan Yılmaz

Türkiye Sujeti Şampiyonası 2022 Gençler Sınıfı

196 Şampiyonu Enes Doğukan Akgün

197 İkincisi Ahmet Efe Gülgür

198 Üçüncüsü Demir Ata

Türkiye Sujeti Şampiyonası 2022 Drag Sınıfı

199 Şampiyonu Kaan Şanver

200 İkincisi Hakan Akgün

201 Üçüncüsü Uğur Piro

Türkiye Sujeti Şampiyonası 2022 Flyboard

202 Şampiyonu Kahraman Aktaş

203 İkincisi Furkan Yılmaz

204 Üçüncüsü Turan Sakarya

Türkiye Sujeti Şampiyonası 2022 Kadınlar Sınıfı

205 Şampiyonu Ayşenur Varan

206 İkincisi Rüya Başlıoğlu

207 Üçüncüsü Sultan Akgün

Türkiye Sujeti Şampiyonası 2022 Kulüpler

208 Şampiyonu Mersin Motosiklet Spor Kulübü

209 İkincisi Sancaktepe Motosiklet Kulübü

210 Üçüncüsü Ege Motosiklet Sporları Kulübü