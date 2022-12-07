Büyükşehir’den TMF Şampiyonlarına Ödül Töreni

Kocaeli Büyükşehir Belediye’nin ev sahipliğinde uluslararası ve ulusal şampiyonalarda bu sezon Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden milli motosikletçiler için TMF Şampiyonlar Ödül Töreni yapılacak.
TMF ŞAMPİYONLAR ÖDÜL TÖRENİ
Uluslararası ve ulusal şampiyonalarda bu sezon Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden milli motosikletçiler için TMF Şampiyonlar Ödül Töreni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 10 Aralık Cumartesi günü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
ÖDÜLLERİNİ ALACAK
Kocaeli Büyükşehir Belediye’nin ev sahipliğinde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek törende AK Parti Sakarya Milletvekili ve aynı zamanda TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu önderliğinde Dünya Superbike Şampiyonası’nda elde ettiği birinciliklerle İstiklal Marşı’nı gururla okutan Toprak Razgatlıoğlu, 2022 yılı Avrupa Şampiyonu Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’nda sezonu üçüncülükle bitiren Can Öncü ve bir diğer başarılı milli motosikletçi Deniz Öncü ödüllerini alacak.
DERECEYE GİREN 220 SPORCU
Törende ayrıca 8 farklı Türkiye şampiyonasında dereceye giren 220 sporcu ile dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında mücadele edip dereceye giren milli sporcu ve aileleri de ödüllendirilecek.
2022 Türkiye Şampiyonalarında Dereceye Giren Sporcu ve Kulüplerimiz
TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI
Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 TMFGP 1000cc
1 Şampiyonu Murat Deniz
2 İkincisi Ahmet Önal
3 Üçüncüsü Altuğ İnan
Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 TMFGP 600cc
4 Şampiyonu Furkan Eryılmaz
5 İkincisi Muammer Nuri Karakaya
6 Üçüncüsü Bayram Diril
Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 1000-A
7 Şampiyonu Murat Deniz
8 İkincisi Yiğit Fazlı Erçelik
9 Üçüncüsü Harun Akgün
Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 600-A
10 Şampiyonu Furkan Eryılmaz
11 İkincisi Muammer Nuri Karakaya
12 Üçüncüsü Adil İnanlı
Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 1000-B
13 Şampiyonu Altuğ İnan
14 İkincisi Öner Önal
15 Üçüncüsü Seyit Murat Pala
Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 600-B
16 Şampiyonu Mert Kaya
17 İkincisi Can Akkuş
18 Üçüncüsü Bayram Diril
Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 1000-C
19 Şampiyonu Özgür Çapacı
20 İkincisi Erman Boyacıoğlu
21 Üçüncüsü Ahmet Önal
Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 600-C
22 Şampiyonu Barış Alsancak
23 İkincisi Ömer Faruk Yıldız
24 Üçüncüsü Bilal Diril
Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 SS300
25 Şampiyonu Mert Konuk
26 İkincisi Salih Yiğit Teker
27 Üçüncüsü Ares Stefan Bengiç
Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 125sp Büyükler
28 Şampiyonu Erdem Demiroğlu
29 İkincisi Mecit Taha Işık
30 Üçüncüsü Fatih Özgür
Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 125sp Gençler
31 Şampiyonu Onur Işık
32 İkincisi Mehmet Tuğrul
33 Üçüncüsü Adem Işık
Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 Yamaha R25 Kadınlar Kupası A Grubu
34 Şampiyonu Sahra Su Önkaya
35 İkincisi İlayda Yağmur Yılmaz
36 Üçüncüsü Fatma Baştepe
Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 Yamaha R25 Kadınlar Kupası B Grubu
37 Şampiyonu Nilşan Boyraz
38 İkincisi Kardelen Apaydın
39 Üçüncüsü Ece Kartaç
Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 2022 Kulüpler
40 Şampiyonu Smyrna Motosiklet Spor Kulübü
41 İkincisi Ege Motosiklet Sporları Kulübü
42 Üçüncüsü Knn 54 Motor Sporları Kulübü
Türkiye Motokros Şampiyonası
Türkiye Lıquı Moly Motokros Şampiyonası 2022 Mx-1 Sınıfı
43 Şampiyonu Mustafa Çetin
44 İkincisi Alperen Köseler
45 Üçüncüsü Mevlüt Kolay
Türkiye Lıquı Moly Motokros Şampiyonası 2022 Mx-2 Sınıfı
46 Şampiyonu Batuhan Demiryol
47 İkincisi Baran Bulut Kocaman
48 Üçüncüsü Ömer Uçum
Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 2022 Mx-2 Junior Sınıfı
49 Şampiyonu Baran Bulut Kocaman
50 İkincisi Ömer Uçum
51 Üçüncüsü Efe Kemal Hıd
Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 2022 Mx Sınıfı
52 Şampiyonu Şakir Şenkalaycı
53 İkincisi Eray Esentürk
54 Üçüncüsü Murat Başterzi
Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 2022 Senior Sınıfı
55 Şampiyonu Ceyhun Kalfalı
56 İkincisi Okan Kirazoğlu
57 Üçüncüsü Hüseyin Neziroğlu
Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 2022 Veteran Sınıfı
58 Şampiyonu Metin Esentürk
59 İkincisi Hüseyin Neziroğlu
60 Üçüncüsü Engin Kır
Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 2022 85 Cc Sınıfı
61 Şampiyonu Ali Akkafa
62 İkincisi Nasip Emir Abay
63 Üçüncüsü Mert Akkafa
Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 2022 65 Cc Sınıfı
64 Şampiyonu Efe Okur
65 İkincisi Berkay Sarıay
66 Üçüncüsü Hasan Hüseyin Baş
Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 2022 50 Cc Sınıfı
67 Şampiyonu Poyraz Bor
68 İkincisi Aslan Osmanpaşaoğlu
69 Üçüncüsü Mikail Sertkaya
Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 2022 Kadınlar Sınıfı
70 Şampiyonu Selen Tınaz
71 İkincisi Irmak Yıldırım
72 Üçüncüsü Aslı Kutluca
Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 2022 Kulüpler
73 Şampiyonu Yeditepe Motor Sporları Kulübü
74 İkincisi Avrupa Motosiklet Kulübü Derneği
75 Üçüncüsü Kartepe Motosiklet Spor Kulübü
TÜRKİYE SÜPERMOTO ŞAMPİYONASI
Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2022 Open Sınıfı
76 Şampiyonu Onur Işık
77 İkincisi Adem Işık
78 Üçüncüsü Barış Öztürk
Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2022 85 CC Sınıfı
79 Şampiyonu Egehan Çalhan
80 İkincisi Berkay Öztürk
81 Üçüncüsü Ayşe Nazraz Özkan
Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2022 65 CC Sınıfı
82 Şampiyonu Enes Çağan Çakır
83 İkincisi Çağatay Çoklar
84 Üçüncüsü Berkay Sarıay
Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2022 50 CC Sınıfı
85 Şampiyonu Poyraz Bor
86 İkincisi Ömer Yıldız
87 Üçüncüsü Doruk Aybars Altan
Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2022 Kulüpler
88 Şampiyonu Smyrna Motosiklet Spor Kulübü
89 İkincisi Bursa Motosiklet Spor Kulübü
90 Üçüncüsü Avrupa Motosiklet Kulübü Derneği
TÜRKİYE ENDURO ŞAMPİYONASI
Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 E-1 Sınıfı
91 Şampiyonu İslam Yıldız
92 İkincisi Süleyman Aydın
93 Üçüncüsü Erhan Sertkaya
Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 E-2 Sınıfı
94 Şampiyonu İzzet Kazdal
95 İkincisi Salih Çarpışantürk
96 Üçüncüsü Ersan Tellal
Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 E-3 Sınıfı
97 Şampiyonu Bayram Uysal
98 İkincisi Rafet Karakuş
99 Üçüncüsü Anıl Özşeker
Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 EB Sınıfı
100 Şampiyonu Ömer Bulduk
101 İkincisi Gökhan Gökçe
102 Üçüncüsü Murat Can Köse
Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 Gençler Sınıfı
103 Şampiyonu Mert Koç
104 İkincisi Mehmet Emin Musaoğlu
105 Üçüncüsü Emirhan Kurt
Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 Veteran Sınıfı
106 Şampiyonu Ali Baydaş
107 İkincisi Recep Bahadır Çaktı
108 Üçüncüsü Erdem Gülüş
Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 Kadınlar Sınıfı
109 Şampiyonu Nazlıcan Aydın
110 İkincisi Sabriye Özer
111 Üçüncüsü Kayra Su Yazıcı
Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 EC Sınıfı
112 Şampiyonu Akut Kızıltan
113 İkincisi Emre Esen
114 Üçüncüsü Doğa Can Kılınç
Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 Enduro GP
115 Şampiyonu Bayram Uysal
116 İkincisi Rafet Karakuş
117 Üçüncüsü İzzet Kazdal
Türkiye Enduro Şampiyonası 2022 Kulüpler
118 Şampiyonu Enduro İstanbul Spor Kulübü
119 İkincisi Fethiye Orman Spor Kulübü
120 Üçüncüsü Kartepe Motosiklet Spor Kulübü
TÜRKİYE SÜPER ENDURO ŞAMPİYONASI
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2022 Prestij Sınıfı
121 Şampiyonu Rafet Karakuş
122 Sınıfı İkincisi Bayram Uysal
123 Üçüncüsü Mehmet Aktaş
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2022 Usta Sınıfı
124 Şampiyonu Furkan Asan
125 İkincisi Ömer Bulduk
126 Üçüncüsü Ferhat Ataberk Shaterı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2022 Hobi Sınıfı
127 Şampiyonu Aykut Kızıltan
128 İkincisi Arif Şişman
129 Üçüncüsü Emre Cem Doğu
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2022 Gençler Sınıfı
130 Şampiyonu Mehmet Emin Musaoğlu
131 İkincisi Mert Koç
132 Üçüncüsü Emirhan Kurt
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2022 Veteran Sınıfı
133 Şampiyonu Hüseyin Neziroğlu
134 İkincisi Mehmet Okuyan
135 Üçüncüsü Erdem Gülüş
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2022 GP Sınıfı
136 Şampiyonu Rafet Karakuş
137 İkincisi Bayram Uysal
138 Üçüncüsü Aykut Kızıltan
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2022 Kulüpler
139 Şampiyonu Enduro İstanbul Spor Kulübü
140 İkincisi Kartepe Motosiklet Spor Kulübü
141 Üçüncüsü İznik Motosiklet Kulübü Derneği
TÜRKİYE ATV ŞAMPİYONASI
Türkiye ATV Şampiyonası 2022 Sınıf1 (649 CC ve Altı)
142 Şampiyonu Haktan Özkul
143 İkincisi Osman Fırat
144 Üçüncüsü Fatih Şengül
Türkiye ATV Şampiyonası 2022 Sınıf2 (650 CC ve Üstü)
145 Şampiyonu Emre Can Uzlaş
146 İkincisi İsrafil Akyüz
147 Üçüncüsü Ahmet Kaan Dengizek
Türkiye ATV Şampiyonası 2022 Sınıf3 (İki Çeker)
148 Şampiyonu Halil Yatgın
149 İkincisi Murat Yatgın
150 Üçüncüsü Kasım Yatgın
Türkiye ATV Şampiyonası 2022 ATVGP
151 Şampiyonu Osman Fırat
152 İkincisi Haktan Özkul
153 Üçüncüsü İsrafil Akyüz
Türkiye ATV Şampiyonası Kulüpler
154 Şampiyonu Başkent Motosiklet Sporları Kulübü
155 İkincisi Anadolu Motor Ve Doğa Sporları Kulübü
156 Üçüncüsü Ege Motosiklet Spor Kulübü
TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI
Türkiye Drag Şampiyonası 2022 Pro Street Sınıfı
157 Şampiyonu Muhammet Kamil Kırbaş
158 İkincisi Mahmut Cesur
159 Üçüncüsü Oğuz Bor
Türkiye Drag Şampiyonası 2022 Süper Street Sınıfı
160 Şampiyonu Oğuz Bor
161 İkincisi Caner Kıt
162 Üçüncüsü Tuncer Yeşil
Türkiye Drag Şampiyonası 2022 Street-2 Sınıfı
163 Şampiyonu Adem Aksoy
164 İkincisi Ufuk Işık
165 Üçüncüsü Zafer Akınçay
Türkiye Drag Şampiyonası 2022 Street 600 Sınıfı
166 Şampiyonu Fatih Akın Akkuş
167 İkincisi Okan Asar
168 Üçüncüsü Batuhan Atardağ
Türkiye Drag Şampiyonası 2022 Street 750 Sınıfı
169 Şampiyonu İbrahim Nişli
170 İkincisi Uğur Tarcan
171 Üçüncüsü Timur İlhan
Türkiye Drag Şampiyonası 2022 Standart-1 Sınıfı
172 Şampiyonu Özgür Akkurt
173 İkincisi Mehmet Karakuş
174 Üçüncüsü Abdulsamet Ünel
Türkiye Drag Şampiyonası 2022 Standart-2 Sınıfı
175 Şampiyonu Berke Bor
176 İkincisi Ahmet Yoksulabakan
177 Üçüncüsü Engın Yılmaz
Türkiye Drag Şampiyonası 2022 300 Pro Sınıfı
178 Şampiyonu Osman Göçmen
179 İkincisi Ferdi Can Çoraplı
180 Üçüncüsü Tolgahan Yuca
Türkiye Drag Şampiyonası 2022 Kadınlar Sınıfı
181 Şampiyonu Sümeyye Ökçesiz
182 İkincisi Bahar Ateş
183 Üçüncüsü İrem Sahra Şengül
Türkiye Drag Şampiyonası 2022 Kulüpler
184 Şampiyonu Mersin Motosiklet Spor Kulübü
185 İkincisi Gaziantep Motosiklet Kulübü
186 Üçüncüsü A2 Teker Spor Kulübü
TÜRKİYE SUJETİ ŞAMPİYONASI
Türkiye Sujeti Şampiyonası 2022 Open Sınıfı
187 Şampiyonu Kahraman Aktaş
188 İkincisi Kaan Şanver
189 Üçüncüsü İsmail Hakkı Türkkan
Türkiye Sujeti Şampiyonası 2022 Stock Pro2 Sınıfı
190 Şampiyonu Hakan Akgün
191 İkincisi Ercan Başlıoğlu
192 Üçüncüsü Efe Fatih Özdemir
Türkiye Sujeti Şampiyonası 2022 Stock Pro1 Sınıfı
193 Şampiyonu Hasan Mert Ekiz
194 İkincisi Serdar Ata
195 Üçüncüsü Furkan Yılmaz
Türkiye Sujeti Şampiyonası 2022 Gençler Sınıfı
196 Şampiyonu Enes Doğukan Akgün
197 İkincisi Ahmet Efe Gülgür
198 Üçüncüsü Demir Ata
Türkiye Sujeti Şampiyonası 2022 Drag Sınıfı
199 Şampiyonu Kaan Şanver
200 İkincisi Hakan Akgün
201 Üçüncüsü Uğur Piro
Türkiye Sujeti Şampiyonası 2022 Flyboard
202 Şampiyonu Kahraman Aktaş
203 İkincisi Furkan Yılmaz
204 Üçüncüsü Turan Sakarya
Türkiye Sujeti Şampiyonası 2022 Kadınlar Sınıfı
205 Şampiyonu Ayşenur Varan
206 İkincisi Rüya Başlıoğlu
207 Üçüncüsü Sultan Akgün
Türkiye Sujeti Şampiyonası 2022 Kulüpler
208 Şampiyonu Mersin Motosiklet Spor Kulübü
209 İkincisi Sancaktepe Motosiklet Kulübü
210 Üçüncüsü Ege Motosiklet Sporları Kulübü