Çakmak ve Bıyık, Samsunlulara konuk oldu

Çakmak ve Bıyık’ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay ile ilçe yöneticileri ve meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçimde kendisine ve Cumhur İttifakı’na verdikleri destek için Samsunlulara teşekkür etti.

BIYIK: “NE SÖZ VERDİYSEK YAPACAĞIZ”

Samsunlular Derneği’nde kendisini evinde gibi hissettiğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Burası bizim evimiz gibi. Bizi her zaman sıcak karşıladınız. Sizlere destekleriniz ve ilginiz için teşekkür ediyorum. Sizlerin destekleriyle, oylarınızla belediye başkanı olduk. Bir yol yürüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Darıca için çalışıyoruz. Seçim beyannamemizde ne söz verdiysek hepsini yapmak için çalışıyoruz. Planlamamızı bu doğrultuda yapıyoruz” diye konuştu.

ÇAKMAK: “DARICA’YA YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da yaptığı konuşmada “Sizlere Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın selamını getirdim. Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli’nin 12 ilçesinde güzel hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Darıca’da da güzel bir uyum ve çalışma var. Millet Bahçesi’nde çalışmalar sürüyor. İSU ile Darıca’da ciddi bir altyapı yatırımı yapacağız. Kocaeli’nin tamamında olduğu gibi Darıca’da da Büyükşehir olarak yatırımlarımız devam ediyor. Gönül belediyeciliği için çalışıyoruz” dedi. Ziyaret oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşirken Çakmak ve Bıyık, dernek üyelerinin sorunlarını ve taleplerini de dinleyerek notlar aldı.