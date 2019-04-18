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Camii Soygununda Şüpheliler Yakalandı

Gebze'de, camiden içinde 40 bin lira olan kasayı çaldıkları iddia edilen 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Camii Soygununda Şüpheliler Yakalandı

18 Nisan 2019 Perşembe 14:12

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mutlukent Merkez Camisindeki imam odasından içinde yardım için toplanan 40 bin liranın bulunduğu kasanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri H.Ö (17), B.G (17), S.T (17), S.D (18) ve B.Ş'yi (18), Gebze Mollafenari köyünde bir evde yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden S.D ve B.Ş, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Suça sürüklenen çocuk H.Ö, B,G ve S,T ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 5 kişinin para kasasını imamın odasından almaları görülüyor.



AA
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