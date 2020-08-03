ÇANAKKALE SAVAŞLARI MOBİL MÜZE KOCAELİ’YE GELİYOR

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7’den 77’ye herkese kapılarını açıyor. İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi.

ÜÇ AYRI İLÇEDE

Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye’nin dört bir yanına taşınacak. Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe kaymakamlık ve belediyelerinin de desteğiyle 8 Ağustos Cumartesi Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı, 9 Ağustos Pazar İzmit Sekapark ve 10 Ağustos Pazartesi Gölcük Anıtpark’ında 12.00-21.00 saatlerinde halkımızın ziyaretine açık olacak.