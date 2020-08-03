ÇANAKKALE SAVAŞLARI MOBİL MÜZE KOCAELİ’YE GELİYOR

ÜÇ AYRI İLÇEDE
Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye’nin dört bir yanına taşınacak. Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe kaymakamlık ve belediyelerinin de desteğiyle 8 Ağustos Cumartesi Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı, 9 Ağustos Pazar İzmit Sekapark ve 10 Ağustos Pazartesi Gölcük Anıtpark’ında 12.00-21.00 saatlerinde halkımızın ziyaretine açık olacak.