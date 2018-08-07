Cankurtaranlardan Rekor Kurtarma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 10 bölgede verdiği cankurtaran hizmeti kurtarılan kişi sayısına bakıldığında ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Havaların sıcak gitmesi ve nem oranın yüksekliği vatandaşları sahillere yönlendirirken son haftalarda aşırı yoğunluğa sebep oluyor. Böyle olunca da boğulma vakalarında artış yaşanıyor. Tam da bu noktada cankurtaranlara büyük görev düşüyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde cankurtaranlar rekor seviyede olaya müdahale ettiler. Yoğun bir şekilde çalışan cankurtaranlar görev bölgelerinde can kaybı olmadan haftayı bitirdi.



312 KİŞİ

Dolup taşan sahiller nedeniyle cankurtaranlar gözlerini denizden ayırmadılar. Özellikler Karadeniz sahilleri binlerce kişinin denize girdiği yerlerin başında yer aldı. Cankurtaranlar 10 bölgede toplam 312 kişiyi boğulmak üzereyken kurtarıp hayata döndürdüler. İtfaiyenin tüm uyarılarına rağmen görev bölgeleri dışında denize giren iki vatandaş hayatını kaybetti. Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları sezon başından bu yana toplan 1181 kişiyi kurtardılar.

162 KİŞİ KURTARILDI

Vakalara hızlı bir şekilde müdahale eden cankurtaranlar 10 sahil bölgesinde yoğun bir şekilde görev yapıyorlar. Cankurtaranlar Cebeci bölgesinde 186, Kerpe 15, Kumcağız bölgesinde 65, Miço bölgesinde 17, Sarısu bölgesinde 6, Seyrek bölgesinde 5, Bağırganlı bölgesinde 6, Karamürsel bölgesinde 8 ve Bayramoğlu plajında 4 kişiyi kurtardılar. Bu bölgelerde KOSKEM’le birlikte görev yapan ambulans birimi de 124 vatandaşa çeşitli durumlardan dolayı sağlık hizmeti verdi.

10 BÖLGEDE HİZMET

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için İtfaiye Daire Başkanlığı KOSKEM tarafından 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti veriyor. Haftanın 7 günü Karamürsel Altın Kemer plajı, Ereğli plajı, Darıca Bayramoğlu Halk plajı, Darıca Bayramoğlu Kadınlar plajı) ve Karadeniz sahillerinde ise (Cebeci Halk plajı, Kerpe Halk plajı, Kumcağız Halk plajı, Sarısu Halk plajı, Seyrek Halk plajı, Bağırganlı Halk plajı) olmak üzere 10 bölgede çalışma yapılıyor. Bu yıl Kocaeli İtfaiye Dairesi personeli ve gönüllüler, Gebze Teknik Üniversitesi, Akut Kocaeli, MAG Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Derneği, Mercan Yüzme Kulübü ve Kocaeli Yüzme Klübü’den toplam 200 cankurtaran görev alıyor.