Çayırova Kitap Fuarı Kapılarını Açıyor





Çayırova 2. Kitap Fuarı 22 Ekim Cuma günü saat 10.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle kitapseverlere kapılarını açıyor. 31 Ekim tarihine kadar 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilecek fuar öncesi Çayırova’da 1. sınıf ile 5 sınıf arasında okuyan tüm öğrencilere, kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırmak için 14.000 kumbara dağıtıldı.

60 YAZAR,70 YAYINEVİ VE 500 BİN KİTAP

İki yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Çayırova kitap Fuarı bir birinden değerli yazar ve yayın evlerini ağırlayacak.

Timaş, Alfa, Hayat, Doğan Kitap, Yapı Kredi Bankası Yayınları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları gibi Türkiyenin seçkin 70 yayınevini 5 bin kitabı standlarda satışa sunacak. Kitap fuarına; Bekir Develi, Serdar Tuncer, Hayati İnanç, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hatice Kübra Tongar, Erhan Afyoncu, Kahraman Tazeoğlu ve İsmail Kılıçarslan gibi birbirinden değerli ulusal ve yerel 60 yazar söyleşi, imza günü ve konferans ile renk katacak.

17 OKULDA SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

Fuar süresince düzenlenecek 31 söyleşisinin 17’si ilçedeki çeşitli okullarda gerçekleşecek. Okullarda söyleşi yapıp kitaplarını imzalayacak olan konuk yazarların 5000 kitabı öğrencilere hediye edilecek.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER

Çayırova’ya kültürel hareketlilik getirecek ve 10 gün açık kalacak fuarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Mevlid-i Nebi programı, yetişkin ve çocuk tiyatrosun sahne alacağı fuarda Şef Ünal Dursun’un yönetiminde Cumhuriyet konseri verilecek.

ÇEVRECİ FUAR

Çayırova Kitap Fuarı’nı ziyaret eden vatandaşlara geri dönüşümü olan bez torbalar hediye edilecek. Fuar alanında bulunan kitap kumbarasına belirli bir miktarda eski okuma kitabı getiren kitapseverlere hediye çekleri verilecek. Ziyaretçiler bu çeklerle stantlardan yeni kitap alabilecek.