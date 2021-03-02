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Çayırova Üstgeçidi Kuzey Kısmı 15 Gün Kapalı

Çayırova Üstgeçidi’nin kuzey kısmında bulunan yürüyen merdiven, periyodik bakım kapsamında 15 gün boyunca hizmet veremeyecek.

Çayırova Üstgeçidi Kuzey Kısmı 15 Gün Kapalı

02 Mart 2021 Salı 11:20

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelindeki üst geçitlerdeki merdiven ve asansörlerin periyodik bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Çayırova Üstgeçidi’nin kuzey kısmında bulunan yürüyen merdivenler 2 Mart Salı gününden itibaren 15 gün boyunca kullanıma kapatılacak.

 

TÜM İLÇELERDEKİ YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIMI YAPILIYOR

Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyen merdiven ve asansörleri kullanabilmesi amacıyla Kocaeli genelindeki bütün ilçelerde yürüyen merdivenlerin periyodik bakımlarını yapıyor.

 

16 ADET YÜRÜYEN MERDİVEN

Yürüyen merdivenlerin modernizasyon kapsamında Turgut Özal, Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Çayırova Üst geçitlerinde bulunan 16 adet yürüyen merdivenin vatandaşlara daha konforlu hizmet vermesi için bütün güvenlik donanımlarının ve mekanik aksamlarının yenilenmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından planlandı.

 

PERİYODİK BAKIMLARI YAPILIYOR

Yürüyen merdiven periyodik bakım ve onarımları, ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapılıyor. Aylık periyodik bakımların yanı sıra yürüyen merdiven ve asansörlerde çıkabilecek arızalara da müdahale ve onarım hizmeti Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. Böylece tüm yürüyen merdiven ve asansörlerin sunduğu hizmet kalitesi artırılmakla beraber vatandaşlar bu hizmetten sorunsuz olarak faydalanmış oluyor.

 



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