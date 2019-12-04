Çayırova’da Bu Yılın Son Meclisi Yapıldı

Çayırova Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Belediye meclis salonunda Meclis Başkanvekili Sadettin Arıkboğa’nın başkanlık yaptığı toplantı, bir önceki meclis toplantısında alınan kararların özetlerinin okunmuş sayılmasının oy birliği ile kabul edilmesi ile başladı. Meclis üyelerinin gündem dışı söz almasının ardından gündemdeki maddelere geçildi.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 2020 yılı ücret tarifelerinin kabul edildiği toplantıda, imar plan değişikliği ile ilgili maddeler imar komisyonuna havale edildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ait yeni hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliği ile Kültür İşleri Müdürlüğü’ne ait görev ve çalışma yönetmeliğinde revize yapılması, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Akse Mahallesi, Kapalı Yüzme Havuzu içerisine kafeterya yapmak üzere, Argen Org. Taş. İnş. Gıda Sosyal Hizmetleri San. ve Tic. A. Ş.’ye yer tahsisi yapılması için belediye başkanı ve belediye encümenine yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Ocak ayı meclis toplantısının 2 Ocak Perşembe günü saat 15.00’de yapılmasına oy birliği ile karar verildi.