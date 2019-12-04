Çayırova’da Bu Yılın Son Meclisi Yapıldı

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ait yeni hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliği ile Kültür İşleri Müdürlüğü’ne ait görev ve çalışma yönetmeliğinde revize yapılması, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Akse Mahallesi, Kapalı Yüzme Havuzu içerisine kafeterya yapmak üzere, Argen Org. Taş. İnş. Gıda Sosyal Hizmetleri San. ve Tic. A. Ş.’ye yer tahsisi yapılması için belediye başkanı ve belediye encümenine yetki verilmesi kararlaştırıldı.
Ocak ayı meclis toplantısının 2 Ocak Perşembe günü saat 15.00’de yapılmasına oy birliği ile karar verildi.