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Çayırova’da Camiler Temizleniyor

İlçe genelindeki cami, mescit ve cem evini düzenli olarak temizleyen Çayırova Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla camilerde temizlik çalışmalarını artırdı.

Çayırova'da Camiler Temizleniyor

08 Nisan 2021 Perşembe 10:37

İlçedeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Çayırova Belediyesi, Ramazan ayı öncesi, koronavirüs salgınını da göz önünde bulundurarak camilerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında, her gün farklı ibadethaneler baştan aşağı temizleniyor. Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.





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