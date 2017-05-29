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Çayırova’da Gençlere Fatih Anlatıldı

Çayırova Belediyesi’nin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliği ile İstanbul’un fethinin yıldönümünde düzenlediği konferansta “Fatih Sultan Mehmet ve İnovasyon” konusu ele alındı.

Çayırova'da Gençlere Fatih Anlatıldı

29 Mayıs 2017 Pazartesi 15:32


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün sunumuyla gerçekleşen konferansta Fetih Neden Gerekliydi, Fetih Hazırlıkları, Fetih ve Fetih Sonrası İstanbul başlıkları ile değerlendirildi. Lise üçüncü sınıf öğrencilerinin büyük bir dikkatle takip ettiği konferansa Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Malkoç, Fikriye Çelik, Meclis Üyeleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Fatih Sultan Mehmet ve İnovasyon
Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleşen konferansta sunumunu görsel materyallerle destekleyerek yapan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Fatih Sulatan Mehmet’in dünyaya gözlerini kapadığı Hünkar Çayırı’nın yanı başında Gebze Teknik Üniversitesi’nde Fatih’in başlattığı yenilikçi ve inovatif anlayışın kendileri tarafından devam ettirildiğini belirtti. Fatih Sulatan Mehmet için, “2 imparatorluk, 14 devlet, 200’den fazla şehri fetheden büyük bir komutan, kendi kaftanlarının çizimini yapan bir tasarımcı, günümüze ışık tutan bir deha olduğunu söyleyen Görgün: “Fatih Sultan Mehmet, farklı dillere hakim, okumayı seven, geniş bir kütüphanesi olan, Büyük İskender’i kendisine örnek alan bir hükümdardı. Uluslararası diplomasiyi çok iyi biliyordu. Güzel sanatlara özel bir ilgisi vardı. İstanbul’un fethi; tesadüf veya bir macera asla değildi. Kökleşen bir ülkünün ve bir cihan projesi kurulması projesinin sonucuydu. Bu Peygamber Efendimizin bir hadisine de dayanıyordu. İstanbul stratejik bir öneme sahipti. Burada da Eskihisar ve Darıca Kalesi arasında çok önemli tarihi gelişmeler yaşanmıştır’’ dedi.
Fatih Sultan Mehmet Birçok Anlamda Örnek Alınması Gereken Bir Komutandır
Fatih Sultan Mehmet’in birçok anlamda örnek alınması gerektiğini ve bir deha olduğunu ifade eden Prof. Dr. Görgün  şöyle devam etti; ‘’680 kiloluk taş ve güllerin atıldığı Şahi toplarının tasarımını kendisi yapmıştır. Bu askeri alanda çok önemli bir gelişmedir. Bunlardan önemli bölümünü de Çanakkale Boğazı’na göndermiştir. Bu topların yüzlerce yıl sonra bile çalışır halde olduğu söylenmektedir. Fetih sırasında gemilerin Kasımpaşa sırtlarından Haliç’e indirilmesi en önemli inovasyon çalışmalarından birisidir. Sahni Seman adı verilen ilk üniversiteyi kurdurmuş, Ali Kuşçu’yu davet etmiştir. Fatih Külliyesi ise geometrik yaklaşımlarla oluşturulmuştur. Doğu ve batı sentezini kullanarak bu alanda da bir inovasyon uygulamıştır ve ilk kez saray görevlilerinin eğitim almaları için yurt dışına göndermiştir. Gül koklayan Fatih portresini de kendisi çizdiriyor. Fatih’e kadar profilden portre çizdiren olmamıştır. Mimarideki inovatif yaklaşımlarından en güzel örnek 1478 yılında yapılan Topkapı Sarayı’dır. Üç povilyonun her birini o dönemin güçlü topluluklarının bakış açısıyla yaptırmıştır. Bunlar İran, Osmanlı ve Yunan kültürünü temsil etmektedir. 380 yıl Osmanlı imparatorluğunun ana sarayı, padişah ve ailelerinin yaşadığı saray, 70 bin metrekarelik Topkapı Sarayıdır’’ dedi.
Demirci, “Fatih Sultan Mehmet Han Geleceğe Işık Tutan Ender İnsanlardan Biridir”
Konferansa katılan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci yaptığı konuşmasında sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra tarihimize ışık tutan bu tür konferanslara önem verdiklerini ve özellikle gençlerin dikkatli bir şekilde dinlemelerini tavsiye etti. Fatih Sultan Mehmet Han gençlerimiz tarafından incelenmesi ve tanınması gereken bir kişiliktir, diyen Başkan Demirci, yaptığı sunum ve değerlendirmelerden ötürü Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’e teşekkür etti.
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