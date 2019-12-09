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Çayırova’da KİLİT TAŞI ÇALIŞMASI

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, Emek Mahallesi’nde kilit taşı yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Çayırova'da KİLİT TAŞI ÇALIŞMASI

09 Aralık 2019 Pazartesi 10:13

Emek Mahallesi’nde birçok sokakta sıcak asfalt uygulaması yapan Çayırova Belediyesi, çalışmalarına parke yol yapımı ile devam ediyor. Hava şartları uygun olduğunda üstyapı yatırımlarına devam eden ekipler, bordür çalışması da yapıyor.

Belirli bir program dâhilinde üstyapı uygulamasını büyük bir ölçüde tamamlayan Çayırova Belediyesi, Emek Mahallesi’nde doğalgaz çalışması tamamlanan sokaklarda da asfalt yama çalışmasına hız verdi. Bosna Caddesi üzerindeki sokaklarda biten doğalgaz hatlarının üstyapısında yama uygulaması yapan belediye ekipleri, aynı zamanda bozuk olan sokaklarda da tamiratlarını gerçekleştiriyor.

Mevsimlik çiçek dikimi

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü  ekipleri kavşaklarda, cadde ve mesire alanlarındaki uygulamalarını sürdürüyor. Sonbahar mevsiminde ilçenin değişik yerlerine dikilen mevsimlik çiçekler Çayırova’ya ayrı bir güzellik katıyor. Parklardaki bakım ve onarım uygulamalarına da aralıksız devam eden ekipler, kavşakların örtüsüne yeşil bir görünüm kazandırıyor.






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