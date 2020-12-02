Çayırova’da virüsle mücadele sürüyor

Çayırova Belediyesi, ilçe halkının sağlığını korumak ve virüsün yayılmasına engel olmak için amansız mücadelesini sürdürüyor. Hummalı çalışma yapan Çayırova Belediyesi, ilçedeki aile sağlığı merkezlerini düzenli olarak dezenfekte ederken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de rutin denetimlerinin yanı sıra genelgelerin takibini yapıyor. Vefa destek ekipleri 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyacını karşılarken, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi desteğinde bulunuyor. Pozitif hastaları tek tek arayarak ihtiyaçlarını sorup talepleri yerine getiren Çayırova Belediyesi, karantinada olan hanelerin dezenfektesini gerçekleştiriyor.