Cebeli Bereket’ten Osmaniye’ye

Türk dünyası 3.Belgesel Film festivali çalışmaları Osmaniye'den start aldı. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde, Türkiye Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen başkanlar konseyi toplantısına katılmak üzere Osmaniye’deyiz. Avrasya Gazeteciler Derneği (AGRT) www.agrt.net olarak kurucuları arasında yer aldığımız Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından bu yıl 3. Düzenlenen belgesel filim festivali ile ilgili basın toplantısına katılarak kamuoyuna açıklamalar yaptık.

TDGF genel başkanı Menderes Demir'in sahibi olduğu Osmaniye televizyonu ORT TV’nin canlı yayın programına katılarak Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ile ilgili açıklamalar yaptık. Belgeselciliğin önemi konusunda konuştuk. Osmaniye Kültür Müdürü’nü ziyaret ederek Osmaniye'nin tarih kültür ve turizm değerleri üzerine konuşup Türk İslam tarihinde çok önemli yeri olan Harun Reşit tarafından yapılan Toprakkale’yi ziyaret ederek, Bereket dağı anlamına gelen tarihteki adı Cebeli bereket olan Osmaniye’nin kültür ve medeniyet tarihindeki yeri ve önemi ile ilgili Devri Alem belgesel programı olarak belgesel çekimi yaparak, tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.

CEBELİ BEREKET NEDİR?

Cebelibereket, eski Amanos Dağları denen Gavurdağları'nın ve burada kurulan sancağın adıdır. Cebelibereket; Bereket Dağı anlamındadır. Tanzimat Fermanı'nın Müslüman - gayrimüslim ayrımını yasaklaması sebebiyle Müslüman olmayanlar için söylenen “gavur” deyimi de yasaklanmıştır. Bu yüzden “Gavurdağları” yerine bu dağların orman ürünlerinin yanı sıra bereketli toprakları sebebiyle Cebelibereket adını almıştır. Sultan 2.Abdülhamit zamanında, Ziya Paşa Adana Valisi iken Gavurdağları'nın yönetiminin ve denetiminin daha iyi olması veya Ziya Paşa'nın dediği gibi buradaki “halkın hukukundan emin olması” için Payas Sancağı Yarpuz'a taşınmış, “Cebelibereket Sancağı” adını almıştır. 1891 tarihli Adana Vilayeti Salnamesi'nde Cebelibereket Sancağı'nın kuruluşu şöyle anlatılır: “Payas'tan heyet-i Liva'nın bu köye nakli Kozan hadise-i ahiresiçün gelen Fırka-i Celile-i Islahiye'nin re'yi ve kararına müstenit ve doksan beş senesi Mart'ına müsadiftir. Yarpuz'da kurulan Cebelibereket Sancağı; Kozan, Mersin ve İçel (Silifke) Sancakları ile birlikte Adana Vilayetine bağlanmıştır. Payas'taki Cebelibereket Sancağı 1908 yılında Erzin'e, 1910 yılında Osmaniye'ye taşınmıştır. Osmaniye'de Merkez Ortaokulu'nun yerindeki Hırlakyan adlı Ermeni'ye ait han ilk Sancak Binası'dır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte sancakların vilayete dönüştürülmesi üzerine Cebelibereket Sancağı “Cebelibereket Vilayeti” adını almıştır. Cebelibereket Vilayeti'nin kazaları; Bahçe, İslahiye, Hassa, Payas ve Ceyhan'dır. 1878'den itibaren 1923'e kadar 45 yıl Sancak, sonrasında da 10 yıl Vilayet olan Cebelibereket 1 Haziran 1933'de sebebi hala anlaşılamayan bir tasarrufla kaldırılmış, ilçe haline dönüştürülen Osmaniye Adana Vilayeti'ne bağlanmıştır. Ulaşım kolaylığı ve ılıman iklimi sebebiyle, doğu Anadolu bölgesinin yoksul tarım işçilerinin gelmesiyle kalabalıklaşan Osmaniye ülke çapında başlayan sanayileşme/şehirleşme sürecinde İskenderun Demir - Çelik Fabrikası'nın açılması ile birlikte nüfus patlaması yapmıştır. Öyle ki 1965 yılında çevre ilçeler arasında nüfus bakımından; Ceyhan (107.586), Kozan (92.885) ve Kadirli (74.979)'den sonra Osmaniye (71.660) nüfusla dördüncü sırada iken 1975 yılında üçüncü sırayı, 1985 yılında birinci sırayı almıştır. Osmaniye 24.10.1996'da 4200 sayılı kanunla il hakkını yeniden kazanmıştır.

CUMHURBAŞKANI OSMANİYE’DE, BAŞBAKAN KOCAELİ’DE

Biz bir yandan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun programı için temaslarımızı sürdürürken, bir yandan da ülke ve siyasi gündemi de takip etmeye devam ediyoruz. Hafta sonu siyasi partiler için yoğun geçecek. AK Parti bugün Osmaniye ve yarın Kocaeli İl kongrelerini gerçekleştirecek. Bizler misafir olarak geldiğimiz Osmaniye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak İl kongresini yerinde takip ederken, bir yandan da gözümüz ve kulağımız, yaşadığımız şehir olan Kocaeli’de Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilecek İl kongresinde olacak. Erdoğan’ın Osmaniye’den, Binali Yıldırım’ın da Kocaeli’den dünyaya vereceği mesajları dikkatle takip edeceğiz. Ekip arkadaşlarımızla Kocaeli kongresini yakından takip ederken, bizler de TDGF Belgesel Film festivali çalışmalarından vakit buldukça Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Osmaniye programlarını takip edeceğiz. Seçim ittifakı kanun teklifinin TBMM başkanlığına sunulmasıyla beraber, 2019 seçimleri için partiler sahaya inme durumuna geldiler. Bakalım gelinen süreçte Türkiye’nin seçim havası nasıl sonuçlar verecek.