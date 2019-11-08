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Çiftçi’den Mevlit Kandili mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, bütün İslam Âlemi’nin Mevlid Kandili’ni kutladı

Çiftçi'den Mevlit Kandili mesajı

08 Kasım 2019 Cuma 11:39

Peygamberimiz Hz. Muhammed SAV.’in doğum günü olan Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Mevlid Kandili’nin tüm insanlığa ve özellikle İslâm dünyasına barış, huzur, adalet ve hayırlar getirmesini diledi.

Başkan Büyükakın, "Mevlid Kandili, Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed SAV.’in, insanlığın yaşadığı en karanlık dönemde doğumuyla dünyayı şereflendirerek, yeni ve mutlu çağın doğmasına vesile olduğu gündür. O’nun örnek hayatı, her Müslüman için, alınması gereken derslerle doludur. Bir Müslüman olarak, kendimizi O’nun güzel ahlâkıyla donatmalıyız. İşte kandiller bu anlamda bir fırsat ve hatırlatma vesiledir.

Mevlid Kandili’nin de ülkemizden başlayarak bütün İslâm âleminde ve tüm dünyada şefkat, sevgi, adalet, mutluluk ve huzur ikliminin hâkim olmasına vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle İslam âleminin, aziz milletimizin ve Kocaelili hemşerilerimin, Mevlid Kandil’ini kutlarım" dedi.


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