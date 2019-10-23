banner465
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiftçilere analiz desteği ile doğru üretim sağlanıyor

Büyükşehir Belediyesi bitkisel üretimde toprak verimliliği ve bitki besim elementi ihtiyacını belirlemek için toprak analizi, su kalitesini iyileştirmek için su analizi desteği veriyor.

Çiftçilere analiz desteği ile doğru üretim sağlanıyor

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:34

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü aracılığıyla çiftçilere önemli destekler veriyor. Tarım malzemeleri, tohum ve fidan yardımlarının yanı sıra çiftçilere ücretsiz toprak ve su analizi yapılıyor. Bilimsel analizler ile çiftçilerin doğru üretim yapması sağlanıyor.

 

ÜCRETSİZ TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ

Sanayi kenti olarak anılan Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yardımlar ile artık tarım kenti olma yönünde hızla ilerliyor. 9 bin 900 çiftçiye meyve, sebze, yem bitkisi, örtü altı yetiştiriciliği, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık konularında yüzde 50 hibeli desteklemelerde bulunan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri çiftçilere tohum ekiminden hasada kadar uzanan süreçte yardım ediyor. Destekte bulunulan çiftçilere, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler tarafından ücretsiz tarım danışmanlığı, koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri, ücretsiz toprak ve su analizi desteği veriliyor.

 

ÜRETİM KALİTESİ ARTIYOR

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bitkisel üretimde toprak verimliliği ve sulama suyu kalitesini artırmak için çalışmalar yapıyor. Gübre kullanımını azaltmak ve ürün desenini belirlemek amacıyla toprak analiz, sulamada kullanılan suyun kalitesini iyileştirmek için su analizi desteği faaliyetleri yürütülüyor.

 

ANALİZE GÖRE ÇİFTÇİLERE EĞİTİM

Kocaeli’nde üretim yapan Ziraat Odası üyeleri çiftçilere ücretsiz olarak toprak, su, yaprak (Besin eksiklik, hastalık) ve Kalıntı (pestisit) analizleri yaptırılıyor.  İZAYDAŞ laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçlarına göre çiftçilere eğitim veriliyor. Ziraat Mühendisleri, analiz sonuçlarını dikkate alarak tarım danışmanlığı hizmeti verdiği çiftçileri doğru üretim konusunda yönlendiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin analiz hizmetinden yararlanmak isteyen çiftçilerin Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne başvurması gerekiyor.

 








Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hollanda’da iş ve yatırım fırsatları KOTO’da anlatıldı Hollanda’da iş ve yatırım fırsatları KOTO’da...
Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova’da paralı binişler kaldırılıyor Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova’da paralı...
Muhtarlar Günü,Yemek Programı Muhtarlar Günü,Yemek Programı
Çiftçi, kanal çalışmalarını inceledi Çiftçi, kanal çalışmalarını inceledi
Nakliyecilerden Başkan Büyükgöz’e teşekkür Nakliyecilerden Başkan Büyükgöz’e teşekkür
Kartepe Zirvesi'nde dünyanın meseleleri ele alınacak Kartepe Zirvesi'nde dünyanın meseleleri ele alınacak
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Hollanda’da iş ve yatırım fırsatları KOTO’da...
Üyelerini dünya pazarlarıyla buluşturmaya devam eden Kocaeli Ticaret Odası, ülkemizin 7. büyük ticaret...

Haberi Oku