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Çocuğa şiddet kameraya yansıdı

İzmit'te bir kişinin bebek arabasından düşen çocuğa şiddet uygulaması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çocuğa şiddet kameraya yansıdı

19 Eylül 2020 Cumartesi 18:54


Sekapark'taki kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, bir kişinin kullandığı bebek arabasındaki çocuk yere düşüyor.Ayağa kalkması sonrasında çocuk, bu kişinin tokadıyla yeniden yere savruluyor. Daha sonra söz konusu kişi tarafından çocuk yerden kaldırılarak arabaya bindirilip yola devam ediliyor.

Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı iş yerinin personeli Ceyhun Çıtak,  yaptığı açıklamada, personelin durumu kendisine bildirilmesi sonrasında güvenlik kamerasını kontrol ettiğini söyledi.

Görüntüleri izledikten sonra durumu gerekli birimlere haber verdiğini ve olayın takipçisi olacağını belirten Çıtak, "Bu kişinin gerekli cezayı, gerekli makamlardan almasını istiyoruz. Bu olayın üstüne titizlikle düşülmeli. İzlerken kanım dondu. Bu bir de dışarıda yaptığı, kim bilir evde neler yapıyor? Aklımda şimdi 'Evde bu çocuğa neler yapıyor?' diye bir sürü şüphe var." şeklinde konuştu.

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