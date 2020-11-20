banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çocuklar Merak Ettikleri Sorulara Cevap Buldular

Bir haftalık tatile çıkan öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sanat ve Eğlence atölyelerinde doyasıya eğlenen çocuklar merak ettikleri soruların cevaplarını buldu.

Çocuklar Merak Ettikleri Sorulara Cevap Buldular

20 Kasım 2020 Cuma 15:08

Uzaktan eğitim modeli ile devam eden 2020-2021 eğitim döneminde birinci yarıyıl tatilinde çocuklar Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sanat ve Eğlence atölyelerinde gönüllerince zaman geçirmeye devam ediyor. Gerçekleşen etkinliklerde gönüllerince eğlenen çocuklar, merak ettikleri sorularında cevaplarını buluyor.

 

SANAT VE EĞLENCE ATÖLYELERİ

Çocuklara verdiği önemle bilinen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 eğitim döneminde birinci yarıyıl tatili nedeniyle çocukların güzel zaman geçirebilmesi için düzenlediği Sanat ve Eğlence atölyeleri devam ediyor. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar doyasıya keyifli dakikalar geçirirken merak ettikleri soruların cevaplarını buldu.

 

SORULARINA CEVAP BULDULAR

Çocuklar kendileri için hazırlanan atölyelerde masal yoluyla paranın bulunuşu, eskiden insanların nasıl alışveriş yaptığı ve bugün müzelerde sergilenen sikkelerin nasıl günümüze kadar kaldığını öğrendi. Berrin Bul ile gerçekleşen Saksı Atölyesinde ise çocuklar ellerindeki fırçalarla kendi saksılarını tasarladı.

 

EBRU VE BEBEK YAPTILAR

Gülseher Kahraman ise çocukları Geleneksek Türk Sanatı Ebru ile tanıştırdı. Çocuklar ebru atölyesinde geleneksel motifleri tanıdı. Ellerine fırçaları alan öğrenciler kendi elleriyle ebru yaptılar. Naz Camkıran ile öğrenciler omut Olmayan Kültürel miras olarak kabul edilen Gölcük (Nüzhetiye) Döşeme Bebek  Atölyesinde ise kendi bebeklerini yaptılar. Bebeklerin kültürümüzdeki yeri ve önemi hakkında farkındalık kazandı.

 

HAFTA SONU ETKİNLİKLERİ İPTAL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenciler için hazırladığı Sanat ve Eğlence atölyeleri yarın (Cuma) sona eriyor. Sanat ve Eğlence atölyelerinin hafta sonu yapılması planlanan etkinlikleri İçişleri Bakanlığınca gönderilen genel kapsamında iptal edildi.

 












 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 18. MÜSİAD EXPO Fuarına Katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan 18. MÜSİAD EXPO Fuarına...
Vergi Ödemesinde Son Gün: 30 Kasım Vergi Ödemesinde Son Gün: 30 Kasım
Okullar Sınav İçin Dezenfekte Edildi Okullar Sınav İçin Dezenfekte Edildi
Necmeddin Öğretmeni Öldürdüğü Öne Sürülen Lise Öğrencisi Hakkındaki Davada Karar Açıklandı Necmeddin Öğretmeni Öldürdüğü Öne Sürülen...
Kılavuz Gençlik Çevrim İçi Olacak Kılavuz Gençlik Çevrim İçi Olacak
Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18. MÜSİAD EXPO Fuarına...
18. MÜSİAD EXPO Fuarı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz Türkiye’nin gücüne, potansiyeline,...

Haberi Oku