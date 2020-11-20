Çocuklar Merak Ettikleri Sorulara Cevap Buldular

Bir haftalık tatile çıkan öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sanat ve Eğlence atölyelerinde doyasıya eğlenen çocuklar merak ettikleri soruların cevaplarını buldu.

Uzaktan eğitim modeli ile devam eden 2020-2021 eğitim döneminde birinci yarıyıl tatilinde çocuklar Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sanat ve Eğlence atölyelerinde gönüllerince zaman geçirmeye devam ediyor. Gerçekleşen etkinliklerde gönüllerince eğlenen çocuklar, merak ettikleri sorularında cevaplarını buluyor.

SANAT VE EĞLENCE ATÖLYELERİ

Çocuklara verdiği önemle bilinen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 eğitim döneminde birinci yarıyıl tatili nedeniyle çocukların güzel zaman geçirebilmesi için düzenlediği Sanat ve Eğlence atölyeleri devam ediyor. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar doyasıya keyifli dakikalar geçirirken merak ettikleri soruların cevaplarını buldu.

SORULARINA CEVAP BULDULAR

Çocuklar kendileri için hazırlanan atölyelerde masal yoluyla paranın bulunuşu, eskiden insanların nasıl alışveriş yaptığı ve bugün müzelerde sergilenen sikkelerin nasıl günümüze kadar kaldığını öğrendi. Berrin Bul ile gerçekleşen Saksı Atölyesinde ise çocuklar ellerindeki fırçalarla kendi saksılarını tasarladı.

EBRU VE BEBEK YAPTILAR

Gülseher Kahraman ise çocukları Geleneksek Türk Sanatı Ebru ile tanıştırdı. Çocuklar ebru atölyesinde geleneksel motifleri tanıdı. Ellerine fırçaları alan öğrenciler kendi elleriyle ebru yaptılar. Naz Camkıran ile öğrenciler omut Olmayan Kültürel miras olarak kabul edilen Gölcük (Nüzhetiye) Döşeme Bebek Atölyesinde ise kendi bebeklerini yaptılar. Bebeklerin kültürümüzdeki yeri ve önemi hakkında farkındalık kazandı.

HAFTA SONU ETKİNLİKLERİ İPTAL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenciler için hazırladığı Sanat ve Eğlence atölyeleri yarın (Cuma) sona eriyor. Sanat ve Eğlence atölyelerinin hafta sonu yapılması planlanan etkinlikleri İçişleri Bakanlığınca gönderilen genel kapsamında iptal edildi.



























