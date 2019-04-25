Çocuklar Ülkelerine Dönüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu sene 11.’sini düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’nde, eğlenceli ve anlamlı etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı. Bu yıl “Doğal Yaşam ve Çevre” temasıyla 47 ülkeden gelen 1100 çocuk, misafir oldukları ailelere veda etmeye başladı. İzmit Emek Dayanışma İlkokulu öğrencilerine misafir olan Ukraynalı çocuklar, okulda arkadaşlarına veda ederek ülkelerine döndüler. 6. Sınıf öğrencisi Ahmet Tuna Aydın’a misafir olan Ukraynalı Samorodov Mykhaılo “23 Nisan etkinlikleri çok güzel geçti, özellikle arkadaşımın evindeki Türk yemeklerini çok beğendim” dedi.

MİSAFİRLER ÇOCUKLAR EVLERİNE DÖNÜYOR

Bu yıl 11.’si düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali 1100 çocuk Kocaelili çocukların misafiri oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleriyle eğlenen ve hoş vakit geçiren çocuklar, misafir oldukları ailelerde Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldular. Türk arkadaşlarıyla güzel dostluklar kuran Ukraynalı misafir çocuklar bugün itibariyle misafir olduklarına arkadaşlarına veda ederek ülkelerine döndü. Birbirleriyle vedalaşan çocuklar, duygusal anlar yaşadı.







SAMORODOV “BİR SÜRÜ ETKİNLİĞE KATILDIK”

Arkadaşıyla Kocaeli’nin birçok yerini gezdiğini belirten Ukraynalı Samorodov Mykhaılo “Çocuk festivali etkinlikleri gerçekten çok güzeldi. Bir sürü etkinliğe katıldık ve gösterimizde harika oyunlar sergiledik. Arkadaşımın evindeki Türk yemekleri çok güzeldi. Arkadaşımla birçok kez futbol oynadık” dedi.

AHMET TUNA “ARKADAŞIMLA YUVACIK BARAJINA PİKNİĞE GİTTİK”

İzmit Emek Dayanışma Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ahmet Tuna “Ukraynalı arkadaşım Mykhaılo ile 23 Nisan’da fuar merkezine gittik. Fuar merkezindeki birçok farklı etkinliklere katıldık. 23 Nisandan sonra arkadaşımla Yuvacık Barajına pikniğe gittik. Orada top oynadık ve salıncağa bindik. Bizim okulumuzda gösteri yaptılar. Onlar bizim, biz onların gösterilerini izledik” ifadelerini kullandı.

ANNE ÇİĞDEM AYDIN “ÇOCUKLARIMIZ BİRBİRLERİYLE KAYNAŞTILAR”

Ukrayna’dan misafir öğrenci misafir ettiklerini belirten Ahmet Tuna’nın annesi Çiğdem Aydın “Misafir öğrencimizin fuar merkezindeki etkinlik alanlarını ziyarette bulunduk. Çocuklarımız birbirleriyle çok güzel vakit geçirdi ve birbirleriyle kaynaştılar. Bizim çocuk futbolu çok sevdiği için arkadaşıyla bol bol futbol oynadı. Evimizde misafir çocuğumuza yöresel yemeklerimizi ve kültürümüzü tanıtmaya çalıştık” dedi.



FASLI ÇOCUKLAR ÜLKELERİNE DÖNDÜ

Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olarak Kocaeli’ne gelen Faslı çocuklar da misafir olduklarına arkadaşlarına veda ederek ülkelerine döndü. Birbirleriyle duygusal bir şekilde vedalaşan çocuklar, gözyaşlarına hakim olamadı. Özel Nadide Okulunda arkadaşlarına veda eden öğrenciler güzel dostluklara imza attı.

2 ARKADAŞIM DAHA OLDU

2 Faslı arkadaşını evinde misafir eden Zeynep Beyza Güngör; “Fas’tan okulumuza 23 Nisan için öğrenciler geldi. Ben Merve ve Omayma’yı misafir ettim. 1 hafta boyunca onlarda keyifli dakikalar geçirdik. İlk gün alışverişe gittik, sahilde gezdik. Eve gelince oyunlar oynadık. Bugün ayrılık vakti. Onları çok özleyeceğim. Çok güzel anıları paylaştık, ayrılacağımız için üzgünüm ama onunla görüşmeye devam edeceğim” dedi.







BEN ARAPÇA ÖĞRENDİM, O TÜRKÇE ÖĞRENDİ

Bu yıl ilk kez evinde bir misafir ağırladığını ifade eden Hayrünisa Aytar; “Hemen birbirimize alıştık. İlk başlarda anlaşmak için güçlük çektik. Daha sonra anlaşmaya başladık. Onlar bana kendi dillerini öğretti, ben de onlara Türkçe öğrettim. Ben ilk kez bu yıl evimde yabancı öğrenci misafir ettim. Onlara çok alıştım. Ailem de onlara çok alıştı, çok özleyeceğim” açıklamasında bulundu.



KENDİ ÇOCUKLARIMDAN AYIRMADIM

Faslı çocukları evinde ağırlamaktan büyük keyif aldığını ifade eden Menekşe Öncü; “Onlarla birlikte çok güzel vakit geçirdik. Onlar bize, biz onlara çok alıştık. Aramızda bir kültür alışverişi oldu. Onlara Türkiye’yi tanıttık. Şehrimizde önemli yerleri gezdirdik. Bugün ayrılık vakti. Kalbim buruk, bugün ayrılacağımız için üzgünüz. Akşam bavullarını toplarken çok üzgünlerdi. Çok güzel bir anı olarak kaldı biz de. Onları evimizde ağırlamak mutluluk verici” dedi.





