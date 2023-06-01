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Çocuklara Özel Eğlence

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ENFEST Spor ve Eğlence Festivali, tarihi Hünkar Çayırı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Çocuklara Özel Eğlence

01 Haziran 2023 Perşembe 18:03

  Gebze Belediyesi ve İstanbul Rumeli Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen festivale katılan çocuklar, kendileri için düzenlenen birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerde günü dolu dolu yaşadı. Festivalde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, "Şehir dışı programı nedeniyle bugün aramızda olamayan Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz’ün sizlere en kalbi selamlarını ileterek sözlerime başlamak isterim. Her biri birbirinden özel ve değerli evlatlarımızı ve siz kıymetli ailelerini, bu tarihi alanda düzenlenen en eğlenceli festivalde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. En kıymetlilerimiz olan siz evlatlarımızın hayatın içerisinde daha aktif bir şekilde yer almaları, daha fazla sosyalleşebilmeleri için üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu manada en önemli paydaşımız olan öğretmenlerimizin ve velilerimizin desteği, katkısı bizler için çok önemli. Sizlere bu desteklerinizden ötürü de teşekkürlerimizi sunmak isterim" dedi. 
  Binicilik, paravolley, goalbol, ampute futbol, okçuluk, mas güreşi, empati parkuru, bocce, ayak bilardosu, bilimsel testler, mücadele sporları, geleneksel oyunlar gibi birçok etkinliğe katılan çocuklar, festivalde eğlenceli bir gün geçirdi. 




İHA
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