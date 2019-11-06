Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, giymiyorsan giydir mağazasını bağış yapan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Çiftçi, tek tek yakından ilgilendiği çocukları örnek davranışlarından dolayı tebrik etti. Çayırova’nın geleceği olan çocukların küçük yaşta yardımlaşma ve dayanışmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çiftçi, sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın giyindiği toplumsal dayanışma mağazasına, yardımsever vatandaşları ikinci el ve ihtiyaç fazlası giysilerini bağışlamaya davet etti.
ÇOCUKLAR,GİYMİYORSAN GİYDİR MAĞZASINDA
Çayırova Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazası’na bir destekte çocuk kulüplerinde eğitim gören çocuklardan geldi.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, giymiyorsan giydir mağazasını bağış yapan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Çiftçi, tek tek yakından ilgilendiği çocukları örnek davranışlarından dolayı tebrik etti. Çayırova’nın geleceği olan çocukların küçük yaşta yardımlaşma ve dayanışmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çiftçi, sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın giyindiği toplumsal dayanışma mağazasına, yardımsever vatandaşları ikinci el ve ihtiyaç fazlası giysilerini bağışlamaya davet etti.