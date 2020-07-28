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Covid-19 tedbirleri denetleniyor

Karamürsel'de, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Covid-19 tedbirleri denetleniyor

28 Temmuz 2020 Salı 17:29

İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çay bahçeleri ve pazarlarda maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba'nın da katıldığı denetimlerde, maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar uyarıldı.  Ekipler, iş yeri sahipleri, çalışanlar ve müşterilere Kovid-19 ile mücadele kapsamında kurallara uyulmasının önemini anlattı. Kaymakam Canbaba, kentte genel olarak kurallara uyulduğunu belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.



AA
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