Covid-19 tedbirleri denetleniyor

İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çay bahçeleri ve pazarlarda maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba'nın da katıldığı denetimlerde, maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar uyarıldı. Ekipler, iş yeri sahipleri, çalışanlar ve müşterilere Kovid-19 ile mücadele kapsamında kurallara uyulmasının önemini anlattı. Kaymakam Canbaba, kentte genel olarak kurallara uyulduğunu belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.