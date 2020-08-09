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Cuma Deresi’nde ıslah çalışmaları başladı

Körfez ilçesi Cumaköy ile Derince ilçesi Karagöllü mahallelerini ayıran Cuma Deresi’nde ıslah ve köprü yapım çalışması başlatıldı

Cuma Deresi'nde ıslah çalışmaları başladı

09 Ağustos 2020 Pazar 11:52

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince Körfez İlçesi Cumaköy ve Karagöllü Mahalleleri arası bağlantı yolu üzeri dere köprüsü ve ıslahı yapım işi başlatıldı. Derenin sağ ve solunda ıslah çalışmaları kapsamında kazı devam ederken dere yatağındaki çalışmalar başlandı.

 

ULAŞIM KONFORLU HALE GELECEK

Koca Deresi’nin ıslahı için yürütülen çalışmalar dere yatağının baştan sonra incelenmesiyle ve değerlendirilmesiyle başladı. Zaman zaman su taşkınlarının yaşandığı derede hem ıslah çalışması yapılacak hem de temizlik sağlanmış olacak. Dere üzerinde bulunan köprünün yapılmasıyla Körfez ve Derince ilçeleri arasındaki ulaşım daha konforlu hale gelecek.

 

HEM ISLAH HEM KÖPRÜ YAPILACAK

Proje kapsamında Körfez ilçesi Cumaköy ile Derince ilçesi Karagöllü mahallelerini bağlayan yol üzerinde bulunan menfez tipi geçiş yerine köprü yapılacak. Proje kapsamında 32,50 x 11,00 metre ön gerilmeli betonarme köprü, 256 metre dere ıslahı ve 335 metre beton yol yaptırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 25.000 m3 kazı, 3700 m3 beton, 130 ton demir, 430 m3 taş duvar, 1800 m2 pere, 2150 m3 taş blokaj ve 500 m3 alt temel kullanılacak.

 

 

 

                  

                           



AA
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