Darbe gecesi feribotlarla vatandaşın yardımına koştular FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz 2016'da köprü ve otoyolları trafiğe kapatması üzerine, özel bir feribot firmasının Gebze'deki tüm feribotlarını vatandaşların mağdur olmaması için İstanbul'a gönderdiği ortaya çıktı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:16

5 Temmuz 2016'da FETÖ'cü askerlerin köprü ve otoyolları trafiğe kapatması üzerine, özel bir feribot firmasının Gebze'deki tüm feribotlarını vatandaşlar mağdur olmasın diye İstanbul'a gönderdiği ortaya çıktı.



Üsküdar-Kabataş arasında 24 saat boyunca ücretsiz olarak araç ve yaya yolcu taşıyan feribotların kaptanları o gece yaşananları anlattı. Normalde Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) hattında sefer yapan Negmar firmasına ait 4 feribot, darbe girişimi üzerine, son yolcularını bırakarak rotasını İstanbul'a çevirdi. Üsküdar'a yanaştıklarında feribota uygun olmayan iskeledeki demir parmaklıklar kesilerek uygun hale getirildi. Hamidiye, Selimiye, Bahariye ve Muradiye isimli feribotlar darbe girişimi gecesinden ertesi gün trafik normale dönene kadar Avrupa yakası ile Anadolu yakası arasında yaklaşık 5 bin araç taşıdı.



AA