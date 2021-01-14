Darıca Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışının hafta sonu Marmara bölgesinin tamamında olduğu gibi Darıca’da da etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Meteorolojiden gelen uyarılar sonrasında teyakkuza geçen Darıca Belediyesi, olumsuz hava şartlarına karşı tedbirlerini arttırdı.

KARLA MÜCADELE EKİBİ KURULDU

Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ana arterler başta olmak üzere her türlü olumsuzluğa karşı tedbirlerini alan Darıca Belediyesi, karla mücadele ekipleri oluşturdu. Darıca Belediyesi ekipleri kar yağışının meydana getirebileceği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve ilçedeki günlük yaşamın aksamaması için çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor.

50 KİŞİLİK PERSONEL

Darıcalıların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, 4 kamyon, 4 kazıyıcı yükleyici, 2 tuzlama robotu, 1 ekskavatör, 1 greyder, 9 Pikap ve 50 kişilik karla mücadele ekibiyle hem tuzlama hem kar temizleme hem de kar küreme çalışmaları yürütecek. Kar yağışı öncesi teyakkuza geçen Darıca Belediyesi, karla mücadele ekipleriyle birlikte 7/24 mesai gözetmeksizin Darıcalıların hayatını kolaylaştırmak için çalışacak.

























