Darıca Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Seminer

Değişen sınav sistemleri, yüzdelik dilimler, başarı sıralamaları ve meslekler gibi konularda üç seans şeklinde yapılan seminerlere öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Seminerde bilgilendirmelerin ardından öğrenci ve velilerin soruları cevaplandırılırken 07 Ağustos’ta başlayan seminerler yoğun ilgiden dolayı 14 Ağustos’a kadar devam edecek. İsteyen öğrenciler saat hafta içi saat 09:00 / 17:00 saatleri arasında Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde üniversite tercihleri konusunda rehberlik hizmetleri alabilecekler.



TERCİHLER ÖNEMLİ