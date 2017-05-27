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Darıca Final’den örnek kampanya

Darıca Final Okulları idaresi ve Okul Aile Birliği işbirliği ile, “Ramazan Dayanışmadır” adlı bir kampanya düzenledi. Kampanya ile ilgili olarak genel müdür Murat Kaya şunları ifade etti, "Darıca Final Ailesi olarak "Ramazan Dayanışmadır" yaklaşımı ile ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza çevre okul idarecilerimizin işbirliği içinde yaptığımız çalışma ile çorbada tuzumuz olsun dedik.

Darıca Final'den örnek kampanya

27 Mayıs 2017 Cumartesi 16:50

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE RAMAZAN KUMANYASI:

Darıca Final Okulları idaresi ve  Okul Aile Birliği işbirliği ile, “Ramazan Dayanışmadır”  adlı bir kampanya düzenledi.  Darıca Milli Eğitim Müdürlüğü ve  Darıca Kaymakamlığının onayı ile  gerçekleştirilen  kampanya ile ilgili olarak genel müdür Murat  Kaya şunları ifade etti, “Ramazan  gıda kumanyası kampanyamıza öğrencilerimiz, velilerimiz, aile birliklerimiz, okul yönetimi, idareci ve öğretmenlerimiz katılarak katkı sunmuştur.  Çevre okul idarecilerimiz ile iletişim kurularak, Namık Kemal İlkokulu,  Bağlarbaşı Ortaokulu, Servet Çambol ve Servet Yalçın okullarımız ve Yaş-Der idarecilerine ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere kumanyalar teslim edilmiştir.  Mübarek Ramazan ayı kardeşliğimizin dayanışma ruhu ve toplumsal paydaşlık bilinci içinde idrakidir. Bu hepimizin görevidir.
Darıca Final ailesi olarak bu çabada emek veren destek sunun herkese teşekkür ederim.”


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