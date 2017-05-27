Darıca Final’den örnek kampanya

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE RAMAZAN KUMANYASI:

Darıca Final Okulları idaresi ve Okul Aile Birliği işbirliği ile, “Ramazan Dayanışmadır” adlı bir kampanya düzenledi. Darıca Milli Eğitim Müdürlüğü ve Darıca Kaymakamlığının onayı ile gerçekleştirilen kampanya ile ilgili olarak genel müdür Murat Kaya şunları ifade etti, “Ramazan gıda kumanyası kampanyamıza öğrencilerimiz, velilerimiz, aile birliklerimiz, okul yönetimi, idareci ve öğretmenlerimiz katılarak katkı sunmuştur. Çevre okul idarecilerimiz ile iletişim kurularak, Namık Kemal İlkokulu, Bağlarbaşı Ortaokulu, Servet Çambol ve Servet Yalçın okullarımız ve Yaş-Der idarecilerine ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere kumanyalar teslim edilmiştir. Mübarek Ramazan ayı kardeşliğimizin dayanışma ruhu ve toplumsal paydaşlık bilinci içinde idrakidir. Bu hepimizin görevidir.

Darıca Final ailesi olarak bu çabada emek veren destek sunun herkese teşekkür ederim.”