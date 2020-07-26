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Darıca'da 2 bina karantinaya alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina karantinaya alındı.

Darıca'da 2 bina karantinaya alındı

26 Temmuz 2020 Pazar 14:54

Temaslı pozitif vakaların görülmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 15 kişinin yaşadığı 2 binanın karantinaya alınmasına karar verildi.

Darıca Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ve Darıca Belediyesi ekipleri, karantinaya alınan binalara gıda kolisi bıraktı.

İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan, yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadeleye hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri uyguladıklarını dile getirdi.

İlçede iki binada karantina tedbiri uygulandığını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Halkımız bilmelidir ki bizim asli görevimiz, görev sınırlarımız ve sorumluluklarımız gereği toplum sağlığını tesis etmek, daha sağlıklı nesiller inşa etmektir. Darıca'da yaşayan halkımızdan ricamız, maske kullanımı, sosyal mesafe, el hijyeni ve genel temizlik kurallarına uymaları, kalabalık ortamlardan uzak durmaları, iş yerlerinde çalışanların kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaları, Kurban Bayramı öncesinde kendileri ve sevdikleri için ihtiyaç duyulan tedbirleri şimdiden almaları ve Sağlık Bakanlığımızın talimatlarına riayet etmeleridir."



AA
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