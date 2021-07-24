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Darıca'da altyapı ve üstyapı yatırımları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Darıca ilçesinde hummalı bir çalışma yürütüyor

Darıca'da altyapı ve üstyapı yatırımları sürüyor

24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:43

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Darıca ilçesini sağlıklı altyapıya kavuşturmak için içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları ile üstyapı çalışmaları, Bağlar Deresi ıslahı ile 15 bin metreküp içme suyu kapasiteli depo inşaatı çalışmalarını sürdürüyor.

 

4 MAHALLEDE ÇALIŞMA

Kocaeli genelinde altyapı ve üstyapı yatırımları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Darıca ilçesini sağlıklı altyapıya kavuşturmak için 2020 yılında başladığı altyapı çalışmalarını program çerçevesinde devam ediyor. İlçeye bağlı Cami, Bayramoğlu, Kazım Karabekir, Nene Hatun ve Osmangazi Mahallelerinin cadde ve sokaklarında içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı hatlarının imalatları yapılıyor.

 

BOZULAN YOLLARA ASFALT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ayrıca, ilçe genelinde altyapı hatları nedeniyle bozulan yolları üstyapı çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Proje kapsamında cadde ve sokaklarda asfalt, asfalt serim ve parke bordür imalatları yapılıyor

 

15 BİN M3 DEPO

Öte yandan Darıca ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak ve muhtemel bir su kesintisinde ihtiyacı depolamak için Darıca Pavlıtepe’de 15 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunun inşa çalışmaları yapılıyor. Deponun betonarme inşaatı tamamlanırken depo için paslanmaz boru imalatları devam ediliyor.

 

BAĞLAR DERESİ ISLAH EDİLİYOR

Ayrıca, ilçenin Bayramoğlu Mahallesinden geçen ve yüzey sularının toplandığı Bağlar Deresi’nde ıslah çalışması yapılıyor. Yapılan ıslah çalışması ile derenin düzenli akışı sağlanarak muhtemel taşkınlarda çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getirilecek.



























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