GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca'da Asfalt Seferberliği Devam Ediyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla oluşturulan asfalt yama ve yol bakım ekibi tarafından Darıca genelinde başlatılan asfalt çalışması hız kesmeden devam ediyor.

Darıca'da Asfalt Seferberliği Devam Ediyor

02 Aralık 2019 Pazartesi 12:49

Darıca Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Darıca’nın bütün mahallelerinde kış gelmeden başlayan çalışmalar hummalı bir şekilde hız kesmeden sürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan asfalt yama ve yol bakım ekibi tarafından Darıca’nın bütün mahallelerinde bozuk yollar onarılıyor.

SOKAKLARDAKİ ÇUKURLAR KAPATILACAK

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman asfalt çalışmalarını bizzat takip ederek çalışmaları inceliyor. Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için sokaklardaki çukurların kapatılacağını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıcalı vatandaşlarımıza bir söz vermiştik. Darıcalıların hayatını kolaylaştıracak işlere imza atacağız. Sokaklardaki çukurları kapatmak önceliğimiz. Darıca’nın bütün mahallelerinde cadde cadde, sokak sokak planladığımız takvime göre asfalt çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak hummalı bir çalışmayla bozuk yolları onarıyor” diye konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şehrin Tiyatrosu sanatseverlerle Kongre Merkezi’nde buluşacak Şehrin Tiyatrosu sanatseverlerle Kongre Merkezi’nde...
TEMİZ BİR ÇEVRE,SAĞLIKLI BİR YAŞAM TEMİZ BİR ÇEVRE,SAĞLIKLI BİR YAŞAM
Şehr-i Şiir,Öğretmenleri konuk etti. Şehr-i Şiir,Öğretmenleri konuk etti.
SEDAŞ ÇAĞRI MERKEZİ’NE ALTIN KULAKLIK ÖDÜLÜ SEDAŞ ÇAĞRI MERKEZİ’NE ALTIN KULAKLIK ÖDÜLÜ
Tarihçi Ali Duman Vefat Etti Tarihçi Ali Duman Vefat Etti
Ulaşımpark’tan Anlamlı Hareket Ulaşımpark’tan Anlamlı Hareket
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Şehrin Tiyatrosu sanatseverlerle Kongre Merkezi’nde...
Şehrin Tiyatrosu, 17 Aralık Salı günü yeni Kongre Merkezi’nde Kocaelili sanatseverlerle buluşacak.

Haberi Oku