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Darıca'da çalışmalar sürüyor

Darıca sahilini Gebze sahili ile birleştirecek Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 2. etapta çalışmalar devam ediyor.

Darıca'da çalışmalar sürüyor

15 Kasım 2019 Cuma 12:27

 Yeşil alanlara büyük önem veren belediyeler arasında başı çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 2. etapta çalışmalara devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, 2. etap ile Darıca Sahilini Eskihisar Sahili ile birleştirecek.

DARICA’NIN CAZİBE MERKEZİ

Darıca’nın cazibe merkezi olacak sahil parkı, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla vatandaşlara nefes aldıracak. 2 bin 500 metre uzunluğunda inşa edilen 2. etap çalışmaları kapsamında ekipler, Darıca Sahilini, Eskihisar Sahili ile birleştirmek için beton yol inşa ediyor. Bu doğrultuda deniz kenarında, 2 bin 500 metre yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapılacak. Yol boyunca bin 960 metrekare çınar altı meydanı, 500 kişilik amfi ve balıkçılar meydanı yer alacak.

BALIK TUTMA BALKONU

Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 2. etap çalışmaları kapsamında sahil boyunca vatandaşlar için 15 adet balık tutma balkonu yapıldı. Deniz manzarası ile yeşil içerisinde yer alan sahil restoranında çalışmalar devam ediyor.
4 NOKTADA OTOPARK

Deniz kıyısına paralel olarak iç tarafta yer alan ormanlık arazi kısmında ise mescit, wc, spor kompleksleri basketbol, voleybol sahaları, mini futbol sahası ile tenis kortu yer alacak. Arazide vatandaşların rahat etmesi için kafeterya, çocuk oyun alanları, piknik ve dinlenme konumları oluşturuldu. Vatandaşların park sorununa çözüm üretmek için 4 noktada otopark alanı inşa ediliyor.

DARICA GEBZE İLE BİRLEŞECEK

Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 2. etap çalışmaları tamamlandığında 1. etap ile birleştirilecek. Çalışmalar tamamlandığında Darıca sahili Gebze Eskihisar sahiline 4 bin metrelik yol ile bağlanmış olacak.

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