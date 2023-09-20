GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’nın Tarihi Çınarları Koruma Altında

Darıca Belediyesi, ilçenin sembollerinden olan tarihi çınar ağaçlarını yeni nesillere aktarılması için belirli aralıklarla bakıma alıyor. Yaklaşık 850 yaşında olan ve Türkiye’nin de en eski ağaçları arasında yer alan Hasbahçe Sosyal Tesislerindeki tarihi çınar ağacı da ekipler tarafından özel koruma yöntemleriyle bakıma alındı.

Darıca'nın Tarihi Çınarları Koruma Altında

20 Eylül 2023 Çarşamba 16:34

Darıca’da bulunan ve yaklaşık 850 yaşında olan Hasbahçe Sosyal Tesislerindeki tarihi çınar ağacı, Darıca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özel bir koruma yöntemiyle bakıma alındı. Anıtlar Kurulu tarafından tescilli de olan tarihi çınar ağacının gelecek nesillere aktarılması amacıyla rehabilitasyon çalışması başlatan Darıca Belediyesi, Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği içinde belirli aralıklarla tarihi çınarı bakıma alıyor.

DARICA’NIN SEMBOLLERİ ARASINDA YER ALIYOR

850 yıldır zarar görmeden yemyeşil yapraklarıyla zamana meydan okuyan ve gövde kalınlığı 12 metre, yüksekliği de 15 metreyi bulan tarihi çınar, ilçenin simgeleri arasında yer alıyor. Gövdesinde kocaman kovuk bulunan ve bu görünümüyle dikkat çeken çınar ağacı, sosyal tesislerde vakit geçiren vatandaşların da en çok fotoğraf çektirdiği mekanlar arasında yer alıyor. 

İLÇEMİZİN DEĞERLERİNİ KORUYORUZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ilçenin değerlerini korumak adına canla başla çalıştıklarını belirterek “Darıca’mızda Hasbahçe’deki ağaç ve Çınaraltı Meydanı’ndaki ağaç olmak üzere iki tane tarihi çınarımız var. Osmanlı ve önceki dönemlere de şahitlik eden ve nesillerdir ilçemizde bulunan tarihi çınarları gelecek nesillere de aktarmak adına özen gösteriyoruz. Aynı zamanda ilçemizin sembolleri arasında da yer alan tarihi çınar ağaçlarını belirli periyotlarla bakıma alarak rehabilite ediyoruz ve sağlam kalmalarına destek oluyoruz” diye konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaGebzeKocaeliBayramoğlu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOSKEM, 2 Bin 197 Kişiyi Ölümün Kıyısından Aldı KOSKEM, 2 Bin 197 Kişiyi Ölümün Kıyısından...
‘’ Ay Işığında Kadın’’ Defilesi ‘’ Ay Işığında Kadın’’ Defilesi
Başkan Şayir, Gençlere Projelerini Anlattı Başkan Şayir, Gençlere Projelerini Anlattı
Çayırova’da Proje Gezisi Devam Ediyor Çayırova’da Proje Gezisi Devam Ediyor
(VİDEOLU) Minibüsle Otomobil Kavşakta Çarpıştı: O Anlar Kameraya Yansıdı (VİDEOLU) Minibüsle Otomobil Kavşakta Çarpıştı:...
Çocuk Kulüplerinde Nitelikli Eğitim Çocuk Kulüplerinde Nitelikli Eğitim
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

KOSKEM, 2 Bin 197 Kişiyi Ölümün Kıyısından...
Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, 3 ilçedeki 13 bölgede 265 kişilik ekiple 2 bin 197 kişiyi...

Haberi Oku