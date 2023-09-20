Darıca’nın Tarihi Çınarları Koruma Altında

Darıca Belediyesi, ilçenin sembollerinden olan tarihi çınar ağaçlarını yeni nesillere aktarılması için belirli aralıklarla bakıma alıyor. Yaklaşık 850 yaşında olan ve Türkiye’nin de en eski ağaçları arasında yer alan Hasbahçe Sosyal Tesislerindeki tarihi çınar ağacı da ekipler tarafından özel koruma yöntemleriyle bakıma alındı.

Darıca’da bulunan ve yaklaşık 850 yaşında olan Hasbahçe Sosyal Tesislerindeki tarihi çınar ağacı, Darıca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özel bir koruma yöntemiyle bakıma alındı. Anıtlar Kurulu tarafından tescilli de olan tarihi çınar ağacının gelecek nesillere aktarılması amacıyla rehabilitasyon çalışması başlatan Darıca Belediyesi, Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği içinde belirli aralıklarla tarihi çınarı bakıma alıyor.

DARICA’NIN SEMBOLLERİ ARASINDA YER ALIYOR

850 yıldır zarar görmeden yemyeşil yapraklarıyla zamana meydan okuyan ve gövde kalınlığı 12 metre, yüksekliği de 15 metreyi bulan tarihi çınar, ilçenin simgeleri arasında yer alıyor. Gövdesinde kocaman kovuk bulunan ve bu görünümüyle dikkat çeken çınar ağacı, sosyal tesislerde vakit geçiren vatandaşların da en çok fotoğraf çektirdiği mekanlar arasında yer alıyor.

İLÇEMİZİN DEĞERLERİNİ KORUYORUZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ilçenin değerlerini korumak adına canla başla çalıştıklarını belirterek “Darıca’mızda Hasbahçe’deki ağaç ve Çınaraltı Meydanı’ndaki ağaç olmak üzere iki tane tarihi çınarımız var. Osmanlı ve önceki dönemlere de şahitlik eden ve nesillerdir ilçemizde bulunan tarihi çınarları gelecek nesillere de aktarmak adına özen gösteriyoruz. Aynı zamanda ilçemizin sembolleri arasında da yer alan tarihi çınar ağaçlarını belirli periyotlarla bakıma alarak rehabilite ediyoruz ve sağlam kalmalarına destek oluyoruz” diye konuştu.