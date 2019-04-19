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Deniz Ulaşımına Ek Sefer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı, 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kocaeli etabı nedeniyle seferlerde değişiklik olduğunu duyurdu.

Deniz Ulaşımına Ek Sefer

19 Nisan 2019 Cuma 13:35

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’na bağlı Deniz Ulaşım Müdürlüğü, 20 Nisan (yarın) Cumartesi günü 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Kocaeli’den geçişi sırasında saat 13.30-16.00 arası K.Mürsel-Gölcük-Başiskele ilçelerinde D-130 yolu trafiğe kapalı olacağını belirterek, ek seferlerin yapılacağını belirtti.

İZMİT - KARAMÜRSEL EK SEFERLERİ

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Kocaeli etabı nedeniyle koyulan deniz ulaşım ek seferleri, 20 Nisan Cumartesi günü İzmit-Karamürsel istikametinden saat 12.00’de İzmit’ten kalkacak vapurla başlayacak. Gölcüğe ulaşan vapur saat 12.30’da kalkış yapacak. Daha sonra Değirmendere’ye ulaşan ek sefer vapuru saat 12.45’de Karamürsel’e hareket edecek. Diğer bir ek sefer ise Göcük’ten 15. 20’de kalkacak, ancak sefer sadece Değirmendere’ye gidecek. Akşam 16.40’da İzmit’ten yola çıkacak bir diğer ek sefer ise Göcük ve Değirmendere’ye kadar gidecek.

KARAMÜRSEL – İZMİT EK SEFERLERİ

20 Nisan Cumartesi günü K.Mürsel-Gölcük-Başiskele ilçelerinde 13.30-16.00 saatlerinde D-130 yolu trafiğe kapalı olacağından, Deniz Ulaşım Müdürlüğü tarafından Karamürsel-İzmit istikametine iki ek sefer gerçekleşecek. Karamürsel’den kalkacak ilk sefer saat 14.15’de yola çıkacak. Değirmendere, Gölcük üstünden İzmit’e varacak olan ek sefer vapuru saat 15.45’de İzmit’te olacak. Diğer ek sefer ise saat 15.45’de Değirmendere’den kalkarak İzmit’e kadar gelecek. 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle 22 Pazar günü de Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı denetim ekipleri toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması için tur güzergâhlarında görev yapmaya devam edecek.

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